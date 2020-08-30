Avşa'da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde kutlandı

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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında vatandaşlar ellerinde bayraklar ve İzmir Marşı eşliğinde tekneler ile kortej yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Sahilde tatil yapan vatandaşlar da kutlamalara, marşlara eşlik ederek katıldılar.

Avşa adasında tatil yapan vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramının 98 yılını denizde tekneler ile kortej yaparak ve ellerinde bayraklar ve marşlar arasında kutladılar. Denizde yüzen ve plajlarda güneşlenen vatandaşlar da bu kutlamalara marşlara eşlik ederek katıldılar.

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