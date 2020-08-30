Ayvalık'ta Zafer Bayramı denizde coşkuyla kutlandı



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, hem karada hem de denizde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde sabah yapılan resmi törenin ardından, Zafer Bayramı kutlamaları akşam da devam etti. Öğretmen Evi önünden saat 20.00´de başlayan fener alayına katılım yüksek oldu. Dev Türk bayrağı ve Atatürk resminin taşındığı kortejde, ellerinde bayraklar ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüdü.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri donatılmış gezi tekneleri ile denize açıldı. Balıkçı teknelerinin katılımı denizde yapılan kutlamada renkli görüntüler ortaya çıktı. Ayvalık sahilinden denize açılan tekneler, marşlar eşliğinde Cunda Adası'na gitti. Ayvalık´ta ilk kez denizde yapılan kutlamaya vatandaşlar pandemiye rağmen büyük ilgi gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2020-08-30 22:31:28



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