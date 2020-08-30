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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten fener alayına pandemi ayarı

İHA

Polisten fener alayına pandemi ayarı

Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen fener alayı korona virüs nedeniyle sıkıntılı gerçekleşti. Valiliğe fener alayı düzenlemek istediklerin bilgisini veren CHP İl Başkanlığına izin verilmeyince fener alayına polis uyarısı geldi. CHP’li milletvekillerin araya girerek sosyal mesafe konusunda güvence vermesiyle devam eden fener alayı, mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle polis tarafından üç kez durdurulmak zorunda kaldı.
Balıkesir Gar Binası önünden Atatürk Anıtı’na kadar kortej eşliğinde fener alayı düzenlemek isteyen CHP İl Başkanlığı kendilerine izin verilmediği gerekçesiyle durdurulmak istendi. Emniyet güçleri yürüyüş başlamadan önce CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve milletvekillerini izin olmadığı gerekçesiyle uyararak yürüyüşün kanunlara aykırı olduğu söylendi. CHP Milletvekillerinin araya girerek sosyal mesafe konusunda güvence vermesiyle izin verilen yürüyüş güzergah boyunca emniyet güçleri tarafından üç kez barikat kurularak durduruldu. Emniyet güçlerinin uyarılarına kanunu yerine getirerek işlem yapmasını isteyen CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Zafer Bayramını coşkuyla kutlamanın hakları olduğunu dile getirdi. Kortej yürüyüşünde sosyal mesafenin sık sık bozulması üzerine polis fener alayını üç kez durdurmak zorunda kaldı. Fener alayı polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe ve maske konusunda güvence verilerek belirlenen güzergah boyunca devam etti.

Emniyet yürüyüş kortejini üç kez durdurdu
Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı polisin uyarılarına rağmen fener alayında ısrarcı olan CHP İl Başkanı Serkan Sarı’ya uyarılarda bulundu. Emniyet Müdür Yardımcısı Yasin Demir yaptıkları ikinci uyarıda yürüyüşün kanunsuz olduğu hatırlatarak, “2911 sayılı kanuna göre yaptığınız yürüyüş kanunsuzdur. İkincisi pandemi kuralları gereğince böyle bir kalabalıkta bulaş riski çok fazla. Onun için vatandaşlarımızın sağlığı biz güvenlik güçlerinin görevidir. Ben gerekli suç duyurusunu yapacağım zaten. Ama siz grubu lütfen uyarır mısınız, çok yakınlar” dedi. İl Başkanı Serkan Sarı da devletin güvenlik görevi olması nedeniyle polisin uyarısının görevi olduğunu belirterek, “Devletimizin memuru olarak siz uyarılarınızı yapıyorsunuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti milletini temsil eden vatandaşlar olarak milli bayramımızı temsilen burada yürüyüşümüzü yapıyoruz ve bu yürüyüşümüzü yapmakta da ısrarcıyız. Siz yasal düzenlemelerinizi, gerekeni yapın ama biz sosyal mesafelerimizi koruyacağız, bu konuda tedbirlerimizi alacağız, her türlü uyarıyı da kendi içimizde yapıyoruz. Sizden ricam bu yürüyüşe müsaade etmeniz” ifadelerini kullandı. Kortej yürüyüşü Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde devam ederken Emniyet Müdür Yardımcısı fener alayına katılanları bir kez daha durdurarak sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirtti. Yürüyüşe izin vermeyeceklerini söyleyen emniyet görevlileri daha sonra milletvekillerinin sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda güvence verince bir kez daha yürüyüş kortejine izin verdi. Emniyet görevlileri fener alayı kortejini yine aynı gerekçelerle son olarak CHP İl Başkanlığı binası önünde durdurarak yürüyüşe son vermelerini istedi. Bata CHP İL Başkanı Serkan Sarı ve milletvekilleri yürüyüşün son durağının Atatürk Parkı yanındaki Atatürk Anıtı olduğunu söyleyerek hızlı bir şekilde fener alayını tamamlamak istediklerini belirttiler. Emniyet güçleri yürüyüş kortejine son kez sosyal mesafe konusunda uyararak yürüyüşe izin verdiler.

Genel Başkan Yardımcısından emniyete teşekkür
Yürüyüş Atatürk Anıtında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasının ardından yapılan konuşmalardan sonra sona erdi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yaptıkları konuşmalarda emniyet güçlerinin korona virüs tedbirlerine uyulması konusundaki hassasiyetlerini yerinde bulduklarını ifade ettiler. İl Başkanı ve Milletvekili Akın emniyet güçlerinin fener alayının devam etmesi konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
CHP İl Başkanlığının düzenlediği fener alayına İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Demokrat Parti İl Başkanı Işın Gümüşyay, CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin ve Ensar Aytekin, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Fener alayının başlangıcında ve bitiminde halk oyunları gösterileri de yapıldı.

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