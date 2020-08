(Özel) Siverekli işçilerin hasat mücadelesi 40 derece sıcağın altında emeğin ve alın terinin hikayesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her yıl Ağustos ayının son haftası ile Eylül ayı başında gerçekleşen domates hasadında çalışmak üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik hasat işçileri güneş doğmadan başladıkları çalışmalarını gün boyu güneşin yakıcı sıcağında akşam saatlerine kadar sürdürüyor.

Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde domates hasadı tüm hızıyla sürerken, tarım işçileri sabahın ilk ışıkları ile başladıkları mesailerinde gün boyunca, 40 dereceyi bulan sıcağın altında, emeğin ve alın terinin hikayesini yazıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kilometrelerce yol katederek her yıl 3040 gün süren domates hasadı için Bandırma'ya gelen Siverekli işçiler, ekmek parası için sürdürdükleri mücadelenin bir gününü İhlas Haber Ajansı'na anlattı.



"Sabahın 4'ünde güne başlıyoruz"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ailesiyle birlikte Bandırma'ya gelen ve Aksakal Mahallesi'ndeki domates tarlalarında hasat çalışması yapan Mustafa Ay, "Sabah dört buçuk civarında kalkıyoruz. Gündüz 23 civarına kadar çalışıyoruz. Geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz. Her yıl Şanlıurfa Siverek'ten geliyoruz. Bu yıl grup halinde 1112 kişi civarında geldik. Ailece geldik, çocuklarımız da var" dedi.

Hasat mevsimi için Siverek'ten gelen bir başka mevsimlik işçi olan Orhan Demir ise "Sabah dört buçukta kalkıyoruz. Tarlaya gelip silkeleme işlemimizi yapıyoruz. Domatesleri topluyoruz. İki kişi römorka yüklüyor, yedi kişi de yere silkeliyor. Saat iki gibi evimize gidiyoruz. Dinlenip saat 11 gibi uyuyoruz. Tarlanın büyüklüğüne bağlı olarak ortalama 3040 gün çalışıyoruz" diye konuştu.



"Verimimiz gayet güzel"

Aksakal'da domates tarlaları bulunan çiftçi Özcan Muslu ise Aksakal Ovası'na yapılan damlama sulama sisteminin ardından ovanın ürün gamının değiştiğini, eskiden buğday üretilen tarlalarda şimdilerde domates, biber, kavun, karpuz, fasulye başta olmak üzere şeker pancarına kadar çok geniş bir ürün çeşitliliğinin olduğunu ifade etti. Muslu, "Biz bu yıl Aksakal Mahallesi'nin Omar Dede mevkiinde hasat yapıyoruz. Verimlerimiz gayet güzel. Bereket gayet güzel. İşçilerimiz şu anda çalışıyorlar. Fiyatlarda yükselme var. Bundan üç gün önce Türk Şeker ile birlikte özel bir fabrika devreye girdi ve fiyatlar 520 kuruşa yükseldi. Ben taahhütlü ürün olduğu için taahhüde götürüyorum ürünümü. Pazartesi'den sonra fiyatlar biraz daha yükselebilir. Milletvekilimiz Mustafa Esgin, Berat Albayrak Bakanımızla konuşarak fiyatlardaki dengesizliğin önüne geçti ve müdahale edilmesini sağladı. Şu anda yaptığımız işten memnunuz. İşçilerimiz de kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Daha önce bu alanda kurak çiftçilik yapılıyordu. Ayçiçeği, kavun, buğday yetişiyordu. Ama sulama geldikten sonra ürün gamı da çeşitlendi. Devletimiz buraya 40 milyon TL'lik kapalı sistem damlama sulama gerçekleştirdi" diye konuştu.

