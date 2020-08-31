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Bandırma Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek Başkan Bora Öziş: "Bandırma'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2010 yılında kurulan Bandırma Basketbol Kulübü'nde altyapıdan yetişen basketbolcu kızlar bu sene Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele etme kararı aldı.

Bandırma Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek Başkan Bora Öziş: "Bandırma'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2010 yılında kurulan Bandırma Basketbol Kulübü'nde altyapıdan yetişen basketbolcu kızlar bu sene Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele etme kararı aldı.
2010 yılında kurulan Bandırma Basketbol Kulübü'nde hedefler büyüyor. Kurulduğu ilk yıl Basketbol Kadınlar 2. Ligi'ne katılarak playoff’lara kalmayı başaran bordobeyazlı kulüp, Bandırma’ya ilkleri yaşatmıştı. Daha sonra altyapı çalışmalarına dönen Bandırma Basketbol Kulübü yetiştirdiği ve Milli Takımlara gönderdiği genç oyuncular ilde de basketbol camiasında haklı bir gururun temsilcisi olmuştu.
Bora Öziş başkanlığındaki Bandırma Basketbol Kulübü, bu sene yeni hedefler doğrultusunda adımlar atmaya karar verdi. Altyapıdan yetişen 2003 ve 2004 doğumlu kızların yaşlarının dolmasıyla kulüp bu sene Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılma kararı aldı. Bu karar hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Bora Öziş, “Yıllardan bu yana altyapılarımızda forma giyen 2003 ve 2004 doğumlu kızlarımız lige katılma adına yaşlarını doldurdular. Artık liglerde oynama haklarını kazandılar. Uzun yıllardan bu yana kızlarımız buraları hedefleyerek çalıştılar. Kulüp olarak da kızlarımızı bu hedefler doğrultusunda yetiştirmiştik. Artık zamanı geldi. Bu sezon altyapılarımızda yetiştirdiğimiz kızlarımızla Kadınlar Basketbol Ligi'ne katılma kararı aldık. Takıma katkı olması içinde 2 yeni oyuncu takıma dahil etmeyi düşünüyoruz. Kızlarımız lig için hazırlıklara kendi tesislerimizde başladılar. Takım antrenörlerimiz Emre Şen, Alp Timuçin Kurt, Batuhan Yaşar, 2 kondisyoner, fizyoterapistler ve diyetisyenler eşliğinde sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Kızlarımıza destek olması amacıyla da 2 psikoloğumuz da görev yapıyor. Bu aşamada kızlarımızın aileleri de her zaman bizim yanımızda bize destek oluyorlar. Ligdeki ilk yılımızda tecrübe kazanmayı ve playoff oynamayı hedef olarak önümüze koyduk. Bizi destekleyen sponsorlarımızı ve Bandırma kentini en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi hakkında bilgiler veren Başkanı Bora Öziş “Ligin adında bölgesel kelimesi olsa da çok farklı ve uzak kentlerden lige katılan takımlar var. Geçen sene olduğu gibi bu sene de ligin 20 ya da 21 takımla ve 2 ayrı grupta oynanacağını düşünüyoruz. Lig kasım ayının sonlarına doğru başlayacak” diye konuştu.

"Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün kararı üzdü"
Açıklamalarının sonunda Profesyonel Basketbol Ligi'nden çekilmek zorunda kalan Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü için çok üzgün olduğunu belirten Başkan Bora Öziş “Basketbolu Bandırma’ya sevdiren, bizlere rol model olarak önümüzü açan Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün liglere katılmaması bu kent için çok üzücüdür. Yıllardan bu yana tüm ülkeye ve Avrupa’ya Bandırma’nın adını ezberleten, yaptığı alt yapı çalışmalarıyla Türk Milli takımlarına oyuncu yetiştiren bu kulübe sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Hem Bandırma’ya hem de basketbol camiasına yazık oldu” diye konuştu.

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