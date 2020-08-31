Adalarda gün batımı büyülüyor

Başta temiz deniz suyu ve kumsalı olmak üzere tatilcilerin gözdesi Avşa adasında gün batımı tatilcileri farklı bir güzellik yaşatıyor.

Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen feribot ve gemilerle Marmara adası, Avşa ve Paşalimanına gelen tatilciler apart şeklindeki pansiyonlarda konaklıyorlar. Yatak fiyatlarının 50 TL olduğu adada tatilciler gün boyu denizde ve kumsalda zamanlarını geçirirken, akşam da sahildeki kafeterya ve çay bahçelerinden gün batımının doyumsuz güzelliğini yaşıyor. Jandarma ekipleri de KOVİD19'a karşı anonslarla tatilcileri maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor. 24 saat boyunca iskele önünde konuşlanan ekipler, maskesiz vatandaşları ve düzgün şekilde takmayanları uyarırlarken, sosyal mesafe konusunda da işyerlerini sürekli kontrol ediyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.