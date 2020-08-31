Edremit'te ot yangını evi yakıyordu

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, tek katlı evi yakıyordu. İtfaiyenin müdahalesi ile evin çatısına sıçrayan yangın, son anda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi giriş yolundaki metruk bir fabrikanın bahçesinde otlar bilinmeyen nedenle tutuştu. Yangın bitişik olan evin çatısına sıçradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.