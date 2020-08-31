Edremit'te ot yangını evi yakıyordu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit'te ot yangını evi yakıyordu

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, tek katlı evi yakıyordu. İtfaiyenin müdahalesi ile evin çatısına sıçrayan yangın, son anda söndürüldü.

Edremit'te ot yangını evi yakıyordu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, tek katlı evi yakıyordu. İtfaiyenin müdahalesi ile evin çatısına sıçrayan yangın, son anda söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan Çamcı Mahallesi giriş yolundaki metruk bir fabrikanın bahçesinde otlar bilinmeyen nedenle tutuştu. Yangın bitişik olan evin çatısına sıçradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Millî Takım Antrenörü Niyazi Gülhan dünya evine girdi
YEREL HABERLER Millî Takım Antrenörü Niyazi Gülhan dünya evine girdi
Adalarda gün batımı büyülüyor
YEREL HABERLER Adalarda gün batımı büyülüyor
Balıkesir Büyüşehir Belediyesin’den jeotermal ile sağlıklı gıda Jeotermal Kurutma Tesisi’nin temeli atılacak Balıkesir Büyükşehir Belediye’den 5 buçuk milyonluk tesis
YEREL HABERLER Balıkesir Büyüşehir Belediyesin’den jeotermal ile ...
Çöpten çıkan yangın son model aracı yaktı
YEREL HABERLER Çöpten çıkan yangın son model aracı yaktı
Düğünde geline doğum günü sürprizi Düğünde gelinin doğum günü kutlanırken, genç damada ise arkadaşları zorla çikolata yedirdi ve boynuna altınla birlikte patlıcan astı
YEREL HABERLER Düğünde geline doğum günü sürprizi Düğünde gelinin ...
Bandırma Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek Başkan Bora Öziş: "Bandırma'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"
YEREL HABERLER Bandırma Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde ...
Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL olmalı"
YEREL HABERLER Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL ...
Burhaniye’de Sanayi Sitesi toz ve çamurdan kurtuldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Sanayi Sitesi toz ve çamurdan kurtuldu
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim ...
(Özel) Siverekli işçilerin hasat mücadelesi 40 derece sıcağın altında emeğin ve alın terinin hikayesi
YEREL HABERLER (Özel) Siverekli işçilerin hasat mücadelesi 40 derece ...
Polisten fener alayına pandemi ayarı
YEREL HABERLER Polisten fener alayına pandemi ayarı
Ayvalık'ta Zafer Bayramı denizde coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta Zafer Bayramı denizde coşkuyla kutlandı
Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile öldürdü / Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile ...
Aykan: "Balıkesir'in deprem tehlikesi yüksek" "Fay her an kırılabilir, çünkü kırılma zamanı geçmiş"
YEREL HABERLER Aykan: "Balıkesir'in deprem tehlikesi yüksek" "Fay ...
Avşa'da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde kutlandı
YEREL HABERLER Avşa'da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde ...
Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile öldürdü
YEREL HABERLER Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile ...
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması Avşar'dan Acun'a: "Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek”
YEREL HABERLER Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel ...
Burhaniye’de 16 yaşındaki genç av tüfeği ile öldürüldü
YEREL HABERLER Burhaniye’de 16 yaşındaki genç av tüfeği ile ...
70 yaşında, Zafer Bayramı için 13 kilometre koştu
YEREL HABERLER 70 yaşında, Zafer Bayramı için 13 kilometre koştu
Burhaniye´de termometreler, 40 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Burhaniye´de termometreler, 40 dereceyi gösterdi
Askerlerin dikkati Kazdağları’nı yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Askerlerin dikkati Kazdağları’nı yanmaktan kurtardı
Termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu
YEREL HABERLER Termometreler 40 dereceyi gösterdi, sahiller doldu
30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos zaferi çelenk sunma töreniyle kutlandı
Balıkesir'de hava sıcaklığı sokak hayvanlarını bunalttı Güvercinler su havuzlarında serinlerken, kedi ve köpekler ağaçlarının altına sığındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hava sıcaklığı sokak hayvanlarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X