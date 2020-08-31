Bakan Kasapoğlu: Spekülasyonlara inat, zafer de bizim tarih de bizim (2)



KASAPOĞLU'NUN AHŞAP YAKMA TEKNİĞİ İLE PORTRESİNİ YAPTILAR

Balıkesir'de açılış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, lise öğrencileri Atakan Alan ve Çetin Karakaş ahşap yakma tekniğiyle yaptıkları portresini hediye etti. Portreyi çok beğenen Bakan Kasapoğlu, kimin yaptığını sordu.

Alan, yanlarında olmayan bir arkadaşlarıyla birlikte tabloyu 3 kişi yaptıklarını ve 1 buçuk yıldan beri vermek için beklediklerini söyledi. Tablonun çok güzel ve emekle yapıldığını söyleyen Bakan Kasapoğlu teşekkür ederek, yanlarında olmayan arkadaşları İsmail Kaymak ile de telefonla görüntülü olarak görüştü ve teşekkür ederek Ankara'ya davet etti.

Bakan Kasapoğlu'nu çok sevdiklerini ve 1 buçuk yıl önce bu tabloyu hazırladıklarını söyleyen Atakan Alan, Balıkesirli olduğunu ve İstanbul'da okuduğunu söyledi. Ahşap yakma atölyesinde tabloyu hazırladıklarını söyleyen Alan, "Portreyi 3 arkadaş yapmıştık. Şimdi de bakanımızın şehrimize teşrif ettiğini öğrendiğimizde hemen hazırladık ve hediye etmek istedik. Bir de İsmail arkadaşımız var. 12'nci sınıf olması nedeniyle dershanedeydi kendisi. Ona da zor olsa da ulaştık. Kendisi bizi Ankara´ya bakanlığa davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, samimi ve sıcak sohbetinden dolayı" dedi.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-31 20:27:37



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