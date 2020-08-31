BANÜ uzaktan eğitim kararı aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik bölümleri dışındaki diğer bölümlerde güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılan 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 20202021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama” ve “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” çerçevesinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılına ilişkin uzaktan eğitim kararı alındı. Senatodan yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 5 Ekim’de başlayacak olan 20202021 eğitimöğretim yılı güz yarıyılında Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü haricindeki tüm bölüm ve programlarda bütün derslerin 'uzaktan öğretim' yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. (Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yürütülecek derslerle ilgili karar ilerleyen bir tarihte açıklanacaktır.) Öğrencilerimizin üniversitemize ve Bandırma’ya olan özlemlerinin farkındayız. Üniversitemiz de öğrencilerimizle anlam kazanıyor. Ancak Covid19 salgınının dünyada ve ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bu günlerde salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması amacıyla öğrencilerimizin, personelimizin ve tüm halkımızın sağlığı ve güvenliğini de göz önünde bulundurarak Üniversitemiz Senatosu tarafından yukarıdaki karar alınmıştır" denildi.

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