Bakan Kasapoğlu, gençler ve çocuklarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, gençler ve çocuklarla buluştu

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yoğun geçen Balıkesir programının akşamında Sındırgı ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Güreşçilerin ve yörük kıyafetli çocukların karşıladığı Bakan Kasapoğlu, ilçede güreş müzesini de inceleme fırsatı buldu.

Bakan Kasapoğlu, gençler ve çocuklarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yoğun geçen Balıkesir programının akşamında Sındırgı ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Güreşçilerin ve yörük kıyafetli çocukların karşıladığı Bakan Kasapoğlu, ilçede güreş müzesini de inceleme fırsatı buldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir programının akşamını Sındırgı ilçesinde geçirdi. Yörük kıyafetli kız çocukları ve güreşçi gençlerin peşrevleri ile karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilçede güreş müzesini de inceleme imkanı buldu. Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Sıcak ev sahipliği misafirperverliği apayrı mutluluk bizim için. Gerek açılışlarımız gerek temel atmalarımız ve gerek projelerimiz inşallah Balıkesir önümüzdeki süreçte hem sporda, hem gençlik yatırımları ile çok daha yukarılara taşıyacağız. İlçelerimiz ziyaret ettik. Yedi ilçemizde program yaptık. En sonunda şimdi Sındırgıdayız. Sındırgı da diğer ilçelerimiz gibi Balıkesir gibi memleketimizin tüm beldeleri gibi hakikaten çok özel ve çok ciddi özelliklere sahip bir ilçemiz. Bu manada hem insanımızla hem de gençlerimizle bir araya gelmek hem de hakikaten onların yarınlarına dair güzel konuları projeleri paylaşmak onların düşüncelerini almak, heyecanlarına tanık olmak, mutluluklarına şahitlik etmek bizler için önemli. İnanıyorum ki bu buluşmalarımız bu birlikteliklerimiz devam edecek çünkü halkımız milletimiz Balıkesirliler her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizde onlara layık olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, Sındırgı'yı geleneksel sporların merkezi yapmak istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, "Sındırgı'da daha önceki yıllarda başlayan hem stadyumumuz hem de stadyumumuzun çim yapılması konusunu Sayın Bakanımızla görüştük. Şimdi suni çim tartar olarak pistlerinin yapılması gençlik merkezi ve yeni yüzme havuzumuz hepsi bir arada. Bu gün çok kıymetli Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun Sındırgı'ya teşrifleriyle inceleme gezisi yaptı. Buralarda gençlerimiz için daha başka neler yapabiliriz onun derdine düşmüş durumda, bizlerde burada kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Sındırgıyı geleneksel spor dallarıyla alakalı bir merkez haline getirmek için kendisinden talepte bulunduk. Üniversitemize bir yurt kazandırabilmek için bir talepte bulunduk. İnşallah onlarda gerçekleşince Sındırgı'nın gençleri geleceklerine daha iyi gözlerle ve daha emin adımlarla bakacaklar ve yürüyecekler. Ben desteklerinden dolayı çok kıymetli bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BANÜ uzaktan eğitim kararı aldı
YEREL HABERLER BANÜ uzaktan eğitim kararı aldı
Bakan Kasapoğlu: Spekülasyonlara inat, zafer de bizim tarih de bizim (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Spekülasyonlara inat, zafer de bizim ...
Bakan Kasapoğlu: Spekülasyonlara inat, zafer de bizim tarih de bizim
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Spekülasyonlara inat, zafer de bizim ...
Sultan Alpaslan Kültür Evi açıldı Bakan Kasapoğlu, Balıkesir’de kültür evinin açılış kurdelesini kesti
YEREL HABERLER Sultan Alpaslan Kültür Evi açıldı Bakan Kasapoğlu, ...
Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de açılışa katıldı Kasapoğlu: "Birileri konuşacak, nifak tohumları ekecek ama biz üreteceğiz"
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Balıkesir'de açılışa ...
Merhum gazeteci Otağ Fırıncıoğulları için lokma hayrı
YEREL HABERLER Merhum gazeteci Otağ Fırıncıoğulları için lokma hayrı
Öğrencilerin projesi Kaymakamı hayran bıraktı
YEREL HABERLER Öğrencilerin projesi Kaymakamı hayran bıraktı
Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş göreve başladı
YEREL HABERLER Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş göreve başladı
Edremit'te ot yangını evi yakıyordu
YEREL HABERLER Edremit'te ot yangını evi yakıyordu
Millî Takım Antrenörü Niyazi Gülhan dünya evine girdi
YEREL HABERLER Millî Takım Antrenörü Niyazi Gülhan dünya evine girdi
Adalarda gün batımı büyülüyor
YEREL HABERLER Adalarda gün batımı büyülüyor
Balıkesir Büyüşehir Belediyesin’den jeotermal ile sağlıklı gıda Jeotermal Kurutma Tesisi’nin temeli atılacak Balıkesir Büyükşehir Belediye’den 5 buçuk milyonluk tesis
YEREL HABERLER Balıkesir Büyüşehir Belediyesin’den jeotermal ile ...
Çöpten çıkan yangın son model aracı yaktı
YEREL HABERLER Çöpten çıkan yangın son model aracı yaktı
Düğünde geline doğum günü sürprizi Düğünde gelinin doğum günü kutlanırken, genç damada ise arkadaşları zorla çikolata yedirdi ve boynuna altınla birlikte patlıcan astı
YEREL HABERLER Düğünde geline doğum günü sürprizi Düğünde gelinin ...
Bandırma Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek Başkan Bora Öziş: "Bandırma'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"
YEREL HABERLER Bandırma Basketbol Kulübü, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde ...
Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL olmalı"
YEREL HABERLER Süt Birliği Başkanı Özgür Bakan: "Sütün fiyatı 3 TL ...
Burhaniye’de Sanayi Sitesi toz ve çamurdan kurtuldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Sanayi Sitesi toz ve çamurdan kurtuldu
Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Cezaevinde yapmayı öğrendiği gemi maketleri geçim ...
(Özel) Siverekli işçilerin hasat mücadelesi 40 derece sıcağın altında emeğin ve alın terinin hikayesi
YEREL HABERLER (Özel) Siverekli işçilerin hasat mücadelesi 40 derece ...
Polisten fener alayına pandemi ayarı
YEREL HABERLER Polisten fener alayına pandemi ayarı
Ayvalık'ta Zafer Bayramı denizde coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta Zafer Bayramı denizde coşkuyla kutlandı
Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile öldürdü / Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Eşine laf attığını öne sürdüğü genci av tüfeği ile ...
Aykan: "Balıkesir'in deprem tehlikesi yüksek" "Fay her an kırılabilir, çünkü kırılma zamanı geçmiş"
YEREL HABERLER Aykan: "Balıkesir'in deprem tehlikesi yüksek" "Fay ...
Avşa'da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde kutlandı
YEREL HABERLER Avşa'da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X