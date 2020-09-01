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Ayvalık'ta balıkçılar "Vira Bismillah" dedi Ayvalık Belediye Başkanı Ergin “Vira Bismillah” diyen balıkçılarla denize açıldı Yılın ilk balık avında “Belediye Başkanı” bereketi

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" diyerek gece yarısından sonra denize açıldı. Ayvalıklı balıkçıların, 4 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayarak yeniden denizle buluşmalarının heyecanına, denize onlar birlikte açılan Belediye Başkanı Mesut Ergin ile belediye meclis üyeleri de ortak oldu.

Ayvalık'ta balıkçılar "Vira Bismillah" dedi Ayvalık Belediye Başkanı Ergin “Vira Bismillah” diyen balıkçılarla denize açıldı Yılın ilk balık avında “Belediye Başkanı” bereketi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" diyerek gece yarısından sonra denize açıldı. Ayvalıklı balıkçıların, 4 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayarak yeniden denizle buluşmalarının heyecanına, denize onlar birlikte açılan Belediye Başkanı Mesut Ergin ile belediye meclis üyeleri de ortak oldu.
Ayvalık Limanından denize açılan balıkçılara yeni av sezonunun bereketli olmasını dileyen Belediye Başkanı Ergin, içinde baklava bulunan çantaları hediye ederek; ağların denize atılmasından itibaren, yılın ilk balıklarının ağlardan toplanıp, kasalara konulması ve geri dönüş yolculuğuna kadar balıkçılarla birlikte oldu.
Balıkçılarla bol bol sohbet eden Başkan Ergin, onların sorunlarını dinlemeyi ve çözüm önerilerini de not etmeyi ihmal etmedi.
Balıkçılardan Hasan Biran, 13 yıldır Ayvalık’ta trol balıkçılığı yaptığını dile getirerek, bu sene av sezonunun iyi geçeceğini umduğunu söyledi.
Hazırlıklarını 4 ay gibi bir sürede tamamladıklarını ifade eden Biran, “Bugün 1 Eylül itibariyle açılan sezonumuz inşallah balıkçı arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Bol kazançlı geçer inşallah. Bu akşam bizi, misafirimiz olan Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin bey yalnız bırakmadı. Sağolsun. Çok memnun olduk.” dedi.
Balıkçıların iyi bir sezon geçirmesini temenni eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Bu gece saatler 00.01’i göstermesi itibariyle balıkçılar için yeni bir sezon açılmış durumda. Ben, Ayvalıklı ve ülke genelinde ekmeğini bu işten çıkarmaya çalışan tüm balıkçılarımıza bol bereketli, kazasızbelasız sezonlar diliyorum. Vira Bismillah” diye konuştu.
Av yasağının kalkmasıyla 4 aylık aradan sonra “Vira Bismillah” diyerek yeni sezona “Merhaba” diyen Ayvalıklı balıkçılarla beraber olan Belediye Başkanı Mesut Ergin’i, Belediye Meclis Üyeleri; Melih Arslan, Ali Jale, Serdar Tuç’un yanı sıra Belediye Kültür Müdürü ve Tiyatro Sanatçısı Erkan Cılak da yalnız bırakmadı.
Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclisi üyelerinin de katıldığı yılın ilk balık avında ağlara takılan tonlarca balık, balıkçıların yüzünü güldürdü.
Balıkçıların, bu bereketi Başkan Ergin ve arkadaşlarının şansına bağlamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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