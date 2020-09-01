Erdekli balıkçılardan "Vira Bismillah"

Denizlerde yeni av sezonu dün akşam başladı. Erdekli balıkçılar vira bismillah diyerek, 15 Nisan 2020 tarihinde başlayan denizlerde avlanma yasağı akşam gece yarısı itibariyle son buldu.

Balıkesir’in balıkçılık merkezi olan, Erdek’in kırsal Çakıl Mahallesi balıkçıları, 5 buçuk aydır bekledikleri yasağın kalkmasıyla birlikte 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece 00.01’den itibaren “Vira Bismillah” diyerek ağlarını Marmara ve Karadeniz’e döktüler.

Yeni av sezonunun başlaması dolayısıyla Çakıl Mahallesi’nde bir tören düzenlendi. Bu yıl, Covid19 önlemleri kapsamında davetli sayısına sınırlama getirilirken, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu gözlemlendi.

Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2020'de kapanan ve 1 Eylül 2020’de başlayacak olan 20202021 su ürünleri av sezonu, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’un katılımıyla Çakıl Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet eden Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy yaptığı konuşmada, “Su ürünleri, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde su ürünleri yüz binlerce vatandaşımızın hem geçim, hem de ucuz protein kaynağıdır. İlçemizde de su ürünleri avcılığı istihdam ve geçim açısından önemli bir yere sahiptir. Ticari faaliyet gösteren 12 metre üzeri 273 teknemiz bulunmakta olup, bu sayı ülkemizdeki tekne varlığının yüzde 18’ine tekabül etmektedir. Bu oran da bize ilçe bazında Türkiye’nin en büyük balıkçı filosuna sahip olduğumuzu göstermektedir. Bu bize gurur verdiği kadar büyük bir sorumluluk da yüklemektedir.

Son yıllarda balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri denizlerimizde artan kirlilik ve küresel ısınmaya dayalı mevsimsel değişikliktir. Bir diğer önemli sebep ise av yasağına ve kurallarına dikkat edilmemesidir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Bugünü değil yarınları, sadece kendimizi değil çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Hiçbir balıkçımızın böyle bir yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Denizlerimizi korumak herkesten önce balıkçılarımızın görevidir. Bizim balıkçılarımızın da bu ilke doğrultusunda avcılık yapacağına yürekten inanıyor, av sezonun açıldığı 1 Eylülden bittiği 15 Nisana kadar tüm yöremiz ve ülkemiz balıkçılarına rastgele diyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun” dedi.

Törene, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, Erdek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Erdek Sahil Güvenlik Komutanı S.G. Yzb. Bekir Can ile mahalle muhtarları ve az sayıda balıkçı katıldı.

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