Marmara Heykel Sempozyumu sona erdi

Marmara Adası´nda 5 Ağustos´ta başlayan 20. Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumu sona erdi. Yontu malzemesi olarak 3 m3 Marmara mermerinin kullanıldığı Prokonnesos Heykel Sempozyumu için kapanış töreni düzenlendi.

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İrfan Okur, İlçe Emniyet Amir V. Uğur Balcı ile çok sayıda vatandaşın katıldığı sempozyumun kapanış töreninde konuşan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” dedi

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerini düstur edinerek bu yıl 20. si düzenlenen Uluslararası Heykel Sempozyumda; Hakan Şengönül, Kiril Grekov, Anna Sosenkaia, Mehmet Umut Çetiz, Figen Tek Altun, Esin Kayhan, Tamila Mamatov, Abdullah Sıtkı Eryılmaz, Roben Divarcı ve Özlem Şengönül heykeltıraşların birbirinden güzel eserleri Avşa Adası’nda sergilenmek üzere nakış gibi işlediklerini söyleyen Başkan Aksoy, “Bu yıl sempozyumumuz da küratörümüz Hakan Şengönül önderliğinde kanserle mücadelesinde yüzünden bir an olsun tebessümü eksik etmeyen, güçlü duruşuyla tanınan 21 yaşındaki demir bacaklı kızımız Neslican Tay’ın anıt mezar çalışması da gerçekleşmiştir. Bu koca yürekli kızımızın anıt mezarı tamamlandığında memleketi Rize’ye taşınacaktır. Kızımıza Allah’tan rahmet, bu illet hastalıkla mücadelesine devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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