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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu Balıkesir'e müjdelerle geldi

İHA

Bakan Kasapoğlu Balıkesir'e müjdelerle geldi

3 gündür Balıkesir'de 7 ilçe ziyareti gerçekleştirerek açılışlar yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde şehre spor ve gençlik alanında çok sayıda müjde verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir temasları kapsamında Altıeylül Belediyesi tarafından inşası süren Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu'ndaki tören ile Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı'nın açılışına katıldı. Ayrıca Ayvalık, Havran, İvrindi, Altıeylül, Karesi, Bigadiç ve Sındırgı'yı ziyaret etti. Bakanlığın devam eden yatırımlarını da yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu, Balıkesir Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek yatırım müjdeleri verdi.
Bakan Kasapoğlu müjdeleri sıraladı
Ziyaretlerinin son gününde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın misafiri olan Bakan M. Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir’in spor ve gençlik alanındaki eksiklerin giderileceğini söyleyerek müjdeleri bir bir sıraladı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının taleplerini dinleyen Kasapoğlu’nun şehre verdiği müjdeler şöyle:
"Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nin eksiklikleri giderilerek spor yaşam merkezi haline getirilecek. Karesi ilçesine her branşın faydalanabileceği spor kompleksi, Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi’ne yarı olimpik yüzme havuzu, İvrindi’ye yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılacak. Gömeç ilçesine kapalı spor salonu, halı saha ve gençlik merkezi, Bandırma ilçesine gençlik merkezi inşa edilecek. Gönen ilçesine gençlik merkezi ve eksik kalan futbol sahasının tamamlanması, Susurluk’a gençlik merkezi ve iki futbol sahasının tamamlanması, Savaştepe ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu ve üç halı saha, Havran spor kompleksinin eksik olan havuzunun ve diğer spor alanlarının tamamlanması, Bigadiç yarı olimpik kapalı havuz ve havuzun üzerine gençlik merkezi ayrıca ilçede yapımı devam eden millet bahçesine beş adet futbol sahası, Marmara Adası’na kapalı spor salonu, Ayvalık ilçesindeki futbol sahasının tribünlerinin üstlerinin kapatılması projelerimiz var".
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nun Balıkesir’e müjdelerle geldiğine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, "Şehrimize müjdelerle geldiniz. 6.5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, bunun 1.5 yılı Büyükşehir Belediyesi 5 yılı da Karesi Belediye Başkanı olarak geçti. Her yerde sizin emeğiniz var. Balıkesir'imize yapmış olduğunuz hizmetlerin devamını diliyoruz. Sizin gençliğiniz bize enerji veriyor. Sizin öngörüleriniz bize destek oluyor. Elinizi Balıkesir’in üzerinden çekmeyin. Sizin enerjinizle şehrimizde güzel işlere birlikte imza atacağımıza inanıyorum" dedi.
"Balıkesir için çalışacağız"
Türkiye'nin gençliği ve sporu önceleyen bir anlayışla önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Balıkesir, tarihiyle coğrafyasıyla değer verdiğimiz şehir. Bu şehir için neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Balıkesir'in her karış toprağı için birlikte çalışacak, birlikte üreteceğiz, yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte Balıkesir'in sporunu ve gençliğini 10 numara yapacağız. İnşa ettiğimiz tesislerle, yarınların şampiyonlarını bu şehirden çıkaracağız. İlçelerimizdeki gençlik merkezlerinin eksikliklerini tamamlayacağız. 7 ilçe ziyaret ettik. Balıkesir'in sıcak ev sahipliği, misafirperverliği apayrı mutluluk bizim için. Balıkesir'i önümüzdeki süreçte hem spor, hem gençlik yatırımları ile çok daha yukarılara taşıyacağız. Balıkesir ile olan muhabbetimiz güçlenerek devam edecek" açıklamasında bulundu.
Samimi ev sahipliği için Balıkesirlilere teşekkür eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak, "10 Bin Pota" projelerinin olduğunu hatırlatarak, Balıkesir için pota sayısını 300'e çıkardıklarını ifade etti. Kasapoğlu, "Yarınların dev adamlarını, şampiyonlarını birlikte çıkaracağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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