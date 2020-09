Altıeylül'e dev yatırımlar

Son 2 yılda fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Altıeylül Belediyesi; inşaatı devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzunun beton atma törenini ve ardından yapımını tamamladığı Sultan Alparslan Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediyesi'nin Bahçelievler mahallesinde yapımına başladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nin beton atma töreni ve 2. Gündoğan Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Sultan Alparslan Kültür Evi'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

“Altieylül modern kapali yüzme havuzuna kavuşuyor”

Altıeylül’de ilçeye kazandırılan hizmetlerin törenlerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Avcı: “ Geçmişimizle gurur duyuyoruz”

Altıeylül Belediyesi olarak şehirde yaşayan vatandaşlar için daha güzel, daha ferah, daha yaşanabilir, vatandaşların içerisinde yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir, bir Altıeylül oluşturabilmek için ekibi ve arkadaşlarıyla beraber gecesini gündüzüne katarak gayret sarf ettikleri, çalıştıklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Haşan Avcı, “İçerisinde bulunduğumuz proje ciddi bir çalışmanın ve gayretin sonucu olarak bugünlere geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramının ertesi gününde, yoğun programı olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımızın ciddi destekleri sonucu bu değerli projeye başladık. Gazi Mustafa Kemal Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu tamamlandığında 40 bin Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşımız, 12 bin Plevne mahallesinde yaşayan vatandaşımız, Haşan Basri Çantay mahallesini de dahil ettiğimiz zaman 60 bin nüfusa hitap edecek. Altıeylül olarak geçmişimizle gurur duyuyor, ecdadımıza sahip çıkıyoruz. İşte onun için burasının adını da vatandaşımızın talepleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi olarak belirledik. İnşallah tesisimiz bittiğinde de ismine yarışır bir tesis, şehrimiz için bir cazibe merkezi olacak ve çok güzel bir yatırımı İnşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Zemini bin 400 metrekare. A,B ve C blokları 5 bin 500 metrekare. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, millet kıraathanesi, ofisleri ve kafeteryalarıyla bu bölgeye değer katacak. Gençlerimizin geleceği için yatırım yapıyoruz” dedi.

Sultan Alparslan kültür evi hizmete açildi

Sultan Alparslan Kültür Evinin açılış töreninde konuşan Başkan Avcı,” Bizler geçmişiyle gurur duyan, ecdadına sahip çıkan Altıeylül ailesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu töreninden sonra şimdi de, bizlere Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız Sultan Alparslan’ın adını verdiğimiz kültür evinin açılışını yapıyoruz. Tesisimiz yeşil alanıyla birlikte 4250 metrekare, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve yürüme alanları bulunuyor. Yan tarafında 46 yaş Kur’an Kursu, alt katında 300 metrekarelik spor salonu, 340 metrekarelik kütüphanesi, kafeteryası ve etüt salonlarıyla 1. Gündoğan, 2. Gündoğan, Gümüşçeşme ve Hasan Basri Çantay mahallerine hitap edecek tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Abdülhamit Han Gelişim Merkezinin de önümüzdeki yıl açılışını yapacaklarını söyleyen Başkan Avcı, “Yine kısa bir süre içinde efsane başkanımız Sabri Uğur’un adını verdiğimiz Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesinin de açılışını yaparak ilçemize değer katan bir projeyi daha halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bizleri bu değerli eserin açılışında da yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza, il protokolümüze ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi

“Başkan Yılmaz: ” Şehrimize müjdelerle geldiniz.”

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise “Sayın Bakanım hoş geldiniz, müjdelerle geldiniz. Bizler Balıkesir’imizi 20 ilçemizle, Kaymakamlarımızla, Valimizle, Büyükşehirimizle seviyor, hep birlikte yönetmek istiyoruz. Belediyecilik anlayışımızda katılımcı belediyecilik var, sosyal belediyecilik var, kültürel belediyecilik var, hizmet belediyeciliği var. Sayın Bakanım, sizin gençliğiniz, öngörüleriniz bize enerji veriyor. Her yerde sizin emeğiniz var. Sizin desteğinizi her zaman bekliyoruz” dedi.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Çelik:” Bu şehre katkıda bulunmak bize heyecan veriyor”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise yaptığı konuşmasında, “Bizim kadrolarımızın heyecanını görüyorsunuz. Bu şehre katkıda bulunmak bize de heyecan veriyor. Bu şehri plakasında olduğu gibi 10 numara şehir yapmaya çalışacağız. Şehre bu hizmeti yaptınız mı diye sorulacağına başka şeyler soruluyor. Bize bunlara inat çalışacağız. Bizim ne bu memleketin değerleriyle ne cumhuriyetimizle ne de Mustafa Kemal Atatürk’le önderimizle hiç sorunumuz yok. Onun adını vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: “ Tarihimizde ki zaferlerin hepsi bizimdir. Bizim kalacaktır”

Tarihte ki bütün zaferlere milletin sahip çıktığını söyleyen Mustafa Canbey, “ Son günlerde yaşanan kısır tartışmalar son derece boş. İstanbul’un fethi de bizim , Malazgirt’i de bizim, Çanakkale de bizim, Büyük Taarruzda bizim, 30 Ağustos ta bizim. Kim bu zaferler üzerinden siyaset yapıyorsa doğru yapmıyor. Güzel işler, güzel hizmetler yapıyoruz. Halkımıza önemli hizmet alanları sunuyoruz. Bizler elimizdeki imkanları halkımızın önüne seriyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki” dedi.

“Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Çocuklarımız burada yarınlara hazırlanacaklar”

Balıkesir Valisi Haşan Şıldak ise: “Bakanlığımızın tüm imkanlarını ilimize seferber ediyorsunuz. Bugün burada bunu taçlandıran bir tesisin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Altıeylül’ümüze, Balıkesir’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okullarımız açıldı uzaktan da olsa. Çocuklarımız buralarda yarınlara hazırlanacaklar” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: “ Altıeylül Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum.”

Bu anlamlı günlerde, zaferler haftasında Balıkesir’imizin değerli insanlarıyla, bu güzel tesislerin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu zaferler ayında şanlı ecdadımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramının kutlamalarının iptal edildiği yaygaralarına inat zaferde bizim tarihte bizim dedik. Bunu demeye ve bunun için yaşamaya devam edeceğiz. Birileri nifak tohumları ekmeye çalışacaklar, konuşacaklar, ama bizler onlara inat,bu ülke için, bu ülkenin aziz evlatları için, üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız, alın teri dökeceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz, bir olarak beraber olarak yarınlara yürüyeceğiz. Bizim siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. O yüzden bu temel atma törenleri, açılışlar bizim siyasetimizin önemli sembolleri, bu vesileyle Altıeylül Belediye Başkanımıza ve ekibine tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu değerli eserlerin hayırlı olmasını ve hayırlı, güzel günlerde kullanılmasını diliyorum” dedi.

