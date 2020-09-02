Bigadiç'te Çanakkale şehitleri anıtı açıldı

Bigagiç Belediyesi 320 Çanakkale şehidi için yaptığı anıt Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Bigadiç Belediyesi iki buçuk yıl süren uzun soluklu bir çalışmaya imza atarak, Çanakkale savaşlarına bölgeden katılan 320 kahraman şehidin isimlerini tek tek belirleyerek, soy kütüğüne uygun bir şekilde ait oldukları 64 yerleşim birimine şehitlik anıtı yaptırdı. Bir dizi ziyaretler için Balıkesir'e ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve beraberindeki heyetle, şehit Okan Dinçer'in mezarı başında ve emsal çalışma teşkil eden şehitlik anıtı başında dua etti.

Çalışma sonucunda belirlenen 1845 yaş aralığındaki ‘Gidip de Dönemeyen’ kahramanların isimleri, soy kütüğü ile birlikte tek tek belirlenerek yazıldı.

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