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Kaymakam Ünsal’dan müjdeli haber “Şu anki mevcut hastane ile yeni yapılacak hastaneyi birbirine entegre edeceğiz” Edremit Kaymakamı ilçedeki Koronavirüs ile mücadeledeki son durumu açıkladı Kaymakam Ünsal, gazeteciler ile bir araya geldi

İHA

Kaymakam Ünsal’dan müjdeli haber “Şu anki mevcut hastane ile yeni yapılacak hastaneyi birbirine entegre edeceğiz” Edremit Kaymakamı ilçedeki Koronavirüs ile mücadeledeki son durumu açıkladı Kaymakam Ünsal, gazeteciler ile bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit’te faaliyet gösteren basın yayın organlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Gazetecilerle tek tek tanışarak sohbet eden Kaymakam Ünsal, Edremit’te bir aylık çalışmalarını değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Edremit’te görev yapıyor olmaktan heyecan duyduğunu ve kendini bir Edremitli gibi hissettiğini belirten Kaymakam Ünsal, Edremit’te tüm kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarıyla birlikte karşılıklı güven ve hoşgörü anlayışı içerisinde çalışmalarına devam etmek istediğini dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı’nın Edremit ilçesinde yaşanan Koronavirüs vakaları hakkındaki sorusu üzerine Kaymakam Turgay Ünsal “Kolluk güçlerimiz genelde iş yeri denetimlerine bakıyor. Yani nedir bu iş yeri denetimleri? Plajlardan tutun restoranlar, kafeteryalar, büfeler, kıraathaneler, pazar yerleri, tatlıcılar, dondurmacılar... Aklınıza gelebilecek bütün iş yerleri. Buraları denetliyorlar. Amacımız şu, gidip ikaz etmek, uyarmak. Güzelce uyarmak. ‘Bakın sosyal mesafeye dikkat edin, maskenizi takın. Çünkü bunda devletimizin alacağı tedbirler de bir yere kadar. Bunda gerçekten kişisel sorumluluk var. Yani biz diyoruz ki sen ilk başta sorumluluğunu al. Bu çok önemli.
Ayırdığımız hususun ikinci kısmı mahalle denetimleri. Mahalle denetimlerinde yine kolluk gücü var ama yanında bu sefer okul müdürlerimiz var, öğretmenlerimiz var, muhtar ve imamlarımız var. Bu arkadaşlarımız düğünleri gidip denetliyorlar. Vaka ve vaka temaslılarını evlerinde denetliyorlar ve evlerinden çıkmalarını önlemeye çalışıyorlar.
Edremit’teki vaka sayıları hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Ünsal “Şu an ilçemizde 102 pozitif vakamız var değerli arkadaşlar. Bunun 95'i evde izlediğimiz vakalar. Yedi tanesi ise hastanede yatan pozitif hastamız. En son bu günkü rakamımız bu. Hızlı bir iyileşme süreci var. Tabi doktorlarımız o protokol çalışmasına mutlaka uyuyorlar. Hastalarımız ilaçlarını alıyorlar. Artık doktorlarımız da tabi özgüvenli. Hastalarımız da artık nasıl davranması gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Tedavi sürecinden ben memnunum. Çok hızlı sonuç aldığımız hastalarımız var. Yani yedi günde de iyileşen hastalarımız var. Tabi yedi günde iyileşti diye hemen dışarı çıkmıyor hastalarımız. Ayakta geçiren hastalarımız da var ama bazen tabii ki entübe hastalarımız da oluyor. Mesela bizim üç tane de hastamız şu anda Balıkesir’de. Allah şifa versin, entübe durumdalar. Biraz daha ağır seyrediyor. İnşallah onların da iyileşip aramıza dönmelerini arzu ediyoruz.”dedi.
Edremit’te değer katacak önemli projeleri ve kamu yatırımlarından bahseden Kaymakam Ünsal “İlçemizde uzun süredir bir devlet hastanesi yapılması veya yapılmaması devamlı tartışılan bir konu. Neden yapılmıyor? Neden yapılamıyor? Hangi engeller var diye. Şimdi biz yaklaşık bir aydır bu devlet hastanesi meselesini masaya yatırıyoruz. Şu an sonuca çok yakınız. 18 kurumdan olumlu görüş almamız gerekiyor. Sizin bir yerde devlet hastanesi yapmanız için bazı kurumların “Evet bizim o bölgede yatırımımız yoktur. Yapabilirsiniz” diye yazı yazması gerekiyor. Şu anda mevcut devlet hastanemizin 700 metre gerisinde, 700 metre mesafede Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir arazi belirledik. Arazi şartları bizim için çok uygun. 92 dönüm bir arazi. Mevcut konumu çok uygun. Bunu size anlatacağım. Hazine arazisi ile bir takas yapmamız ve bize tahsis olması yönünde yoğun bir çaba sarf ettik. 18 kurumdan görüşümüzü bitirdik. Şu anda ekspertizler fiyatlarını çıkartıyorlar. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne göndereceğiz. Tarafımıza tahsis edilmesi için, takas edilmesi için kendilerine yazacağız. Bu araziyi ben çok önemsiyorum. Şu anki mevcut hastane ile yeni yapılacak hastaneyi birbirine entegre edeceğiz.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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