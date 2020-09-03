Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi Edremit’te huzur operasyonu 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah erken saatlerde 26 ekip ve 85 personel ile huzur operasyonu yapıldı. 4 kişi motosiklet hırsızlığı şüphesi ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde daha önceden belirlenmiş 12 ayrı adrese 26 kepi ve 85 personel ile huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı silah, 64 adet muhtelif çap ve markalarda adet fişek, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan çalışmada motorsiklet hırsızlığından şüpheli C.K., V.Ö., Ç.O. ve M.Ö. göz altına alınarak adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.