Sırada satış merkezinin açılışı var

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin ilk genel kurulu Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Ergin, yerel istihdama katkı sağlayacak projelere, kadın ve gençlere gelir getirecek çalışmalara ağırlık verilmesi konusunda aldıkları kararları en kısa sürede yaşama geçireceklerini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda Talatpaşa Caddesi’ndeki sebze hali girişinde kooperatif satış merkezinin de açılışını yapmayı planladıklarını belirten Başkan Ergin, “Biz çocukluğumuzda ülkemizin tarım alanında kendi kendine yeten üçbeş ülkesinden biri olmasıyla gurur duyardık. Ancak son 30 yıl içinde tarım ve milli üretim hep ikinci plana itildi. Bugün yaşadığımız pandemik salgın bir kez daha tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi” dedi.

Pandemi salgınından çok önce, Mart 2019 seçimleri öncesi tarım ve tarımda kooperatifleşmeye önem vereceklerinin, göreve gelir gelmez bunu Ayvalık’ta yaşama geçireceklerinin sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Nitekim seçimlerden sonra ilk yaptığımız işlerden biri mahalleevlerini oluşturmak ve Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurmak oldu. Kooperatif demek, dayanışma demektir. Biz bu dayanışmayı halka yayıp öncüsü ve destekçisi olacağız. Genel kurulumuzu da tamamladık, yola koyulduk” diye konuştu.

Genel kurulda, üyeliklere Canan Sunal ve Ayşe Sokol, yönetim kurulu başkanlığına ise Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin seçildi.

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