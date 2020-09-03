Erdek’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

ErdekBandırma kara yolunda 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ErdekBandırma arası yolda meydana geldi. Erdek’ten Bandırma istikametine gitmekte olan Hasan. E. idaresindeki 10 T 7192 plakalı ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybedince, karşı yönden gelmekte olan Remzi A. idaresindeki 16 YS 035 plakalı yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen vatandaşların 112 ekiplerine ihbarı sonrasında, kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç içinde sıkışan Hasan E. itfaiye ekibinin müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekibine teslim edildi. Her iki sürücünün de Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapatılan yol, araçların kaza yerinden çekilmesiyle ve itfaiye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.