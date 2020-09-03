Balıkesir'de 317 EBA destek merkezi açıldı Evinde İnternet ve bilgisayar olmayan öğrencilere eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 317 EBA destek merkezi açıldı Evinde İnternet ve bilgisayar olmayan öğrencilere eğitim

İHA

Balıkesir'de 317 EBA destek merkezi açıldı Evinde İnternet ve bilgisayar olmayan öğrencilere eğitim

Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve İnternet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için Balıkesir’de 317 EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.
EBA Destek Noktaları lansman toplantısı, Altıeylül ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan EBA Destek Noktasında; İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
“ EBA noktalarında risk olmayacak"
Tıpkı okullarda olduğu gibi bu EBE noktalarda da hijyen şartları sağlanacak. Önce öğrencilerin sağlığı, öğretmenlerin sağlığı konusunda önlemler alınacak. EBA Destek Noktalarında temas edilen alanlar kullanım öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek ve en az bir görevli personel burada görev alacak. Görev yapan personelde siperlik, eldiven, iş önlüğü olacak ve öğrencilere maske ile kulaklık verilecek. Mesafe kuralları gereği belirli sayıda öğrencinin aynı anda destek noktalarından faydalanması sağlanacak. Temizlik ve hijyen için de personel görevlendirmesi yapılacak.
Müdür Yıldız, “EBA destek noktaları hayırlı uğurlu olsun"
Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, EBA destek noktaları büyük bir ihtiyacı karşılayacak. "EBA Destek noktalarının yerleri www.uzaktanegitim.meb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilecek. EBA Destek Noktalarına nasıl ulaşılabileceği yol tarifiyle birlikte buradan öğrenilebilecek, isteyenler okullardaki idarecilerimizden de yer konusunda yardım alabilecek. İstenirse internet üzerinden istenirse de okullarımız üzerinden EBA Destek Noktalarının yerleri öğrenebilecekler. EBA Destek Noktalarının ihtiyacı olan tüm öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 317 EBA Destek Noktası kuruldu. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, EBA Destek Noktaları Tanıtım Programındaki konuşmasında: “Bakanlığımız tarafından, eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerimizin EBA’ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanlarının oluşturulması talimatı verilmiştir. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde 20, ilçelerimizde 317 adet EBA Destek Noktası oluşturduk. Bu noktalardan birisi olan Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki EBA Destek noktasının açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyim. EBA Destek Noktalarının öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir Valiliği duyurdu İl genelinde her türlü düğün kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir Valiliği duyurdu İl genelinde her türlü ...
İvrindi'de kırsal yollara sıcak asfalt Başkan Yılmaz, Seçim vaatlerini yerine getiriyor
YEREL HABERLER İvrindi'de kırsal yollara sıcak asfalt Başkan Yılmaz, ...
Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor
YEREL HABERLER Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor
Erdek’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erdek’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Sergiyle anısı yaşatıldı
YEREL HABERLER Sergiyle anısı yaşatıldı
Sırada satış merkezinin açılışı var
YEREL HABERLER Sırada satış merkezinin açılışı var
Burhaniye sanayi sitesi yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye sanayi sitesi yenileniyor
Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı çalışmalar başlatıldı Sübeylidere kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı çalışmalar ...
Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi Edremit’te huzur operasyonu 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile ...
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler
YEREL HABERLER İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç ...
Edremit Belediyesi’nden Gömeç Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden Gömeç Belediyesi’ne ziyaret
(Özel) Müftü Topcan: "Maske takmamak kul hakkına girmektir" Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, pandemi sürecinde bir müslümanın nasıl davranması gerektiğini anlattı
YEREL HABERLER (Özel) Müftü Topcan: "Maske takmamak kul hakkına ...
Sındırgı’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Sındırgı’daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar ...
Ayvalık’ta Aramıza Hoş Geldin Bebek Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Aramıza Hoş Geldin Bebek Projesi hayata ...
Edremit Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi Eylül Ayı meclis toplantısı ...
Manyas’ta protokol doğa yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Manyas’ta protokol doğa yürüyüşü yaptı
Kaymakam Ünsal, Göktürk Kartalları İHA projesini tanıttı Gençlerden otonom uçuş yapan insansız hava aracı
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal, Göktürk Kartalları İHA projesini ...
Balıkesir’in YKS şampiyonları Karesi’den Karesi’nin YKS şampiyonlarına ödül
YEREL HABERLER Balıkesir’in YKS şampiyonları Karesi’den Karesi’nin ...
Kaymakam Ünsal’dan müjdeli haber “Şu anki mevcut hastane ile yeni yapılacak hastaneyi birbirine entegre edeceğiz” Edremit Kaymakamı ilçedeki Koronavirüs ile mücadeledeki son durumu açıkladı Kaymakam Ünsal, gazeteciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal’dan müjdeli haber “Şu anki mevcut ...
Erdek’te balıkçı tezgahları canlandı
YEREL HABERLER Erdek’te balıkçı tezgahları canlandı
Karesi İHA üssü olacak Karesi Belediyesi’nden İHA uygulamalı eğitim ve teknoloji merkezi
YEREL HABERLER Karesi İHA üssü olacak Karesi Belediyesi’nden İHA ...
Dursunbey'de orman yangını
YEREL HABERLER Dursunbey'de orman yangını
Bigadiç'te Çanakkale şehitleri anıtı açıldı
YEREL HABERLER Bigadiç'te Çanakkale şehitleri anıtı açıldı
Balıkesir Milletvekili Aydemir'e önemli görev Aydemir, İnsan Hakları Başkan Yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Balıkesir Milletvekili Aydemir'e önemli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X