Jeotermal ile günde 10 ton sebze ve meyve kurutulacak



Necip KARATUNA/SINDIRGI(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Sındırgı İlçesine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) desteğiyle yapılacak olan `Jeotermal Kurutma Tesisi´nin temeli atıldı.

Sındırgı ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş (BALTAŞ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Osmanlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi proje ortaklığında, GMKA desteğiyle Jeotermal Kurutma Tesisi kurulacak. Toplam proje maliyeti 5 buçuk milyon olan Jeotermal Kurutma Tesisi'nin 180 gün içinde tamamlanarak, Şubat ayında açılması planlanıyor. Bugün düzenlenen temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik ve Mustafa Canbey ile vatandaşlar katıldı.

Günde 10 ton sebze ve meyvenin kurutulabileceği şekilde projelendirilen tesis sayesinde iyi tarım uygulamalarına geçileceği, sözleşmeli ürün modelinin yerleşmesinin hedeflenmesinin yanı sıra, kırsal alanda yaşayan kesimin gelir düzeyinin ve kayıtlı istihdamın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Proje hakkında bilgi veren koordinatör Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, "Jeotermal enerji açık havada kurutmaya karşın daha sağlıklı. Nemi koruma özelliği ve düşük enerji maliyeti ile diğer kurutma yöntemlerinden daha üstün. Jeotermal kurutma tesisi, günde 10 ton muhtelif meyve ve sebze ürünlerini ayrı ayrı kurutacak şekilde tasarlandı. Sebze ve meyvenin yanı sıra doğada kendiliğinden yetişen ve bölge sakinleri tarafından toplanarak tüketilen ve satışı yapılan melki, çıntar gibi isimlerle de anılan mantar türlerinin kurutulmasıyla daha uygun şartlarda değerlendirilme imkanı olabilecek" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, konuşmasında 2006 yılında termal turizm hamlesiyle birlikte ilçede çeşitli termal tesislerin açılmaya başladığını hatırlattı ve termal enerjinin tarım alanında büyük önemi olduğunu vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Balıkesir´in kendisini ifade etmesi, tanıtımı için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Sındırgı´nın tanıtımında oldukça önemli olan, `Doğal Şehir Sındırgı´ sloganını bu yatırımlarla daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

'BU TÜR YATIRIMLARA DEVAM ETMELİYİZ'

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise, Kurutma tesisi, jeotermal enerjinin kullanılması ve Balıkesir´imizin kurumlarının bir araya gelerek Büyükşehir´imizin, GMKA´nın, bakanlıklarımızın bir araya gelerek eşgüdüm halinde birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir projeyi gerçekleştiriyor olması, bütün bunların hepsi çok önemli. Önümüzdeki dönemde inşallah bu tür yatırımlara devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Programın sonunda dualar eşliğinde temel atma butonlarına basıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Sındırgı Necip KARATUNA

2020-09-03 16:27:20



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