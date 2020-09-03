Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi’nde asfalt çalışmaları Edremit Belediyesi ilçenin yollarını yeniliyor

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İbrahimce Mahallesi’nde asfaltlama çalışması başlatıldı. İbrahimce’de 6 caddede 12 bin metre kare asfalt kaplaması yapılacak.

Edremit Belediyesi güzel bir Edremit oluşturmak için çalışmalarını kentin dört bir tarafında sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından İbrahimce Mahallesi’nde sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlanıldı.

İbrahimce Mahallesi’nde bozulan ve yıpranan yolların yenilenmesi için başlanılan çalışmalarda 6 caddede 12 bin metrekare asfalt kaplaması yapılacak. Çalışmaları yerinde takip eden Edremit Belediyesi Fen işleri Müdürü Abdullah Kesici, belirlenen program dahilinde İbrahimce ve Kadıköy Mahallesi’nde yolların asfalt kaplamalarının yapıldığını belirterek, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde ilçemizde bozuk bir yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek. İbrahimce’de ilk etapta 12 bin metrekare asfalt kaplaması yapıyoruz. Toplamda 100 bin metrekare asfalt kaplaması gerçekleştireceğiz. İkinci etap çalışmalarında diğer cadde ve sokaklarda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çalışmalar ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Daha güzel bir Edremit’i hep birlikte oluşturabilmek için Edremit Belediyesi olarak fen işlerinden park ve bahçelere kadar tüm birimlerimiz ile birlikte sahada çalışmaya devam ediyoruz. Asfalt kaplama ve parke döşeme çalışmalarımız eş zamanlı olarak ilçemizin farklı mahallerinde gerçekleştiriliyor. Akçay da bizim, İbrahimce de bizim göz bebeğimiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, yolları, parkları, kentsel tasarımları ile güzel pırıl pırıl bir Edremit hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sahadaki çalışmalarımız Eylül ayında da ilgili müdürlüklerimizin programı dahilinde ara vermeden devam edecek” dedi.

Edremit Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, İbrahimce, Gazicelal, Tuzcumurat, Cennetayağı, Kadıköy, Yolören, Güre, Altınoluk, Narlı, Altınkum Mahallelerinde devam ediyor.

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