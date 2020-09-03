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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Göktürk Kartalları´nın İHA'sı tanıtıldı

DHA

`Göktürk Kartalları´nın İHA'sı tanıtıldı


Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, 'Göktürk Kartalı' adıyla takım kuran 5 öğrenci tarafından yapılan İHA, Gaziantep'te düzenlenecek TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Proje Yarışması'na katılacak. 16-20 Eylül tarihleri arasındaki final yarışları öncesinde öğrenciler tarafından yapılan İHA, Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda tanıtıldı.
TÜBİTAK Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Projesi Yarışması'na 'Sabit Kanat' kategorisinde katılacak 52 projeden biri olan Edremitli öğrencilerin yaptığı İHA, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e davet edildi. İHA'nın tanıtımı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın katılımıyla Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda yapıldı. Öğrenciler tarafından projelendirilerek hazırlanan İHA, rüzgarlı hava şartlarına rağmen test uçuşu gerçekleştirdi. Uçak havalandıktan sonra başarılı bir şekilde yere kırıma uğramadan indi.
Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda test uçuşu gerçekleştirilen `Göktürk Kartalları´ isimli öğrenci gurubunun İHA projesine destek veren herkese Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal teşekkür etti. Kaymakam Ünsal, hem maddi hem manevi olarak her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını belirtti.
'GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'
Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, "Uzay ve havacılık tutkusunu yayma arzusu milli teknoloji sloganıyla yola çıkan ve dünyanın en büyük ilk ve tek teknoloji festivali TEKNOFEST hepimizin bildiği üzere Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Bugün bizlerde büyük bir sevinci yaşıyoruz. Bu pırıl pırıl gençlerimiz Balıkesir'i temsilen Edremit'ten yola çıkacaklar. Yaptıkları `Göktürk Kartalları´ isimli İHA projesi ile Edremit'imizi, Balıkesir'imizi Gaziantep'te finallerde temsil edecekler. Bizim için Türk savunma sanayi, Milli teknoloji hamlesi çok önemli. Terör olaylarını azaltmak, etkisizleştirmek için İHA'lar, SİHA'lar ve Akıncı TİHA'lar burada gördüğünüz pırıl pırıl gençler sayesinde yapılıyor. Bu gençler, her biri Selçuk Bayraktar gibi bilim insanımız olma yolunda. Yeri gelecek, İHA´ları SİHA´ları Akıncı TİHAları ve hatta daha ileriye götürürsek insansız savaş uçaklarının üretimine katkı sağlayacak bu gençler. Bu gençlerimiz ile gurur duyuyoruz. Ben de ilçe kaymakamı olarak hem maddi hem manevi olarak bu gençlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Otonom uçuş yapabilen İHA projesinde yer alan Öğrenci Meltem Kuzey, "Arkadaşlarımızla yapmaya karar verdik. Çok şükür uçtu uçağımız, buraya kadarda gelebildik. Mutluyuz, inşallah Gaziantep´te de bu şekilde uçmak istiyoruz. Bir uçak yaptık. Aslında kazaya kurban gitti. İkincisini kısa bir sürede arkadaşlarım çok özverili bir şekilde okulda kaldılar hatta okulda yatılar geceleri bir hafta da bitirdik. Kısa bir sürede" diye konuştu.
'Göktürk Kartalları' takımının kaptanı Hüseyin Barış Özçelik ise, şunları söyledi:
"Bu proje aslında hiç ummadığımız bir süreç içinde gelişti. Öncelikle okulumuzun nöbetçi öğrencisi tarafından asıldı afişi TEKNOFEST´in. İki arkadaş bana gelip `Yapalım dediler´ yaptık. Bu şekilde bir yolculuğa girmiş olduk. Uçağımızın şu anda uçtuğunu görmek bizi duygulandırıyor. TEKNOFEST´te aynı başarıyı gerçekleştireceğiz. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın."
Üç ay gibi süre zarfında özverili ve çalışkan bir ekiple beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, "İnşallah çocuklarımız Gaziantep'e gittiklerinde, layıkıyla bir derece alamazsak bile büyük bir tecrübe ile döneceklerine inanıyorum. Ama biz birinci olacakmış gibi büyük özveriyle çalıştık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2020-09-03 18:19:40

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