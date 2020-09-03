Balıkesir’de minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı

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Balıkesir’in Balya ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Durmuş Kırnar idaresindeki 10 VR 121 plakalı minibüs, BalyaYenice karayolu Doğanlar Mahallesi mevkiinde 50 metreden şarampole devrildi. Kazada yaralılara ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. İlk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı olayda jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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