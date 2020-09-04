Balıkesir'de FETÖ operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik polis operasyon düzenledi. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapısına yönelik operasyon kararı aldı. Aralarında zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.