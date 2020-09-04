Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

İHA

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik polis operasyon düzenledi. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapısına yönelik operasyon kararı aldı. Aralarında zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'li vekilin annesi kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP'li vekilin annesi kazada hayatını kaybetti
Burhaniyeli besici süt ineklerini çikolata ve şekerleme ile besliyor
YEREL HABERLER Burhaniyeli besici süt ineklerini çikolata ve ...
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Balıkesir’de minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de minibüs şarampole devrildi: 14 yaralı
Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı 75 bin metreküp kapasiteli lisanslı depo ile çiftçinin ürünleri değer kazanacak
YEREL HABERLER Güney Marmara'nın en büyük lisanslı deposu açıldı 75 ...
`Göktürk Kartalları´nın İHA'sı tanıtıldı
YEREL HABERLER `Göktürk Kartalları´nın İHA'sı tanıtıldı
İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER İsmail Akçay Yol Koşusu’nun tanıtım toplantısı ...
Jeotermal sebze meyve kurutma tesisinin temeli atıldı Başkan Yılmaz, "Yok pahasına satmak, dereye dökmek tarihe karışıyor"
YEREL HABERLER Jeotermal sebze meyve kurutma tesisinin temeli ...
Temizlik İşçileri'nden toplu kan bağışı
YEREL HABERLER Temizlik İşçileri'nden toplu kan bağışı
Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi’nde asfalt çalışmaları Edremit Belediyesi ilçenin yollarını yeniliyor
YEREL HABERLER Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi’nde asfalt ...
Jeotermal ile günde 10 ton sebze ve meyve kurutulacak
YEREL HABERLER Jeotermal ile günde 10 ton sebze ve meyve kurutulacak
Sokak hayvanları susuz kalmasın diye harekete geçtiler
YEREL HABERLER Sokak hayvanları susuz kalmasın diye harekete ...
Manyas’a Büyükşehir Belediyesinden akıllı durak
YEREL HABERLER Manyas’a Büyükşehir Belediyesinden akıllı durak
Doğan, işçi çadırlarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Doğan, işçi çadırlarındaki çocuklara oyuncak dağıttı
Balıkesir'de 317 EBA destek merkezi açıldı Evinde İnternet ve bilgisayar olmayan öğrencilere eğitim
YEREL HABERLER Balıkesir'de 317 EBA destek merkezi açıldı Evinde ...
Balıkesir Valiliği duyurdu İl genelinde her türlü düğün kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir Valiliği duyurdu İl genelinde her türlü ...
İvrindi'de kırsal yollara sıcak asfalt Başkan Yılmaz, Seçim vaatlerini yerine getiriyor
YEREL HABERLER İvrindi'de kırsal yollara sıcak asfalt Başkan Yılmaz, ...
Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor
YEREL HABERLER Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor
Erdek’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erdek’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Sergiyle anısı yaşatıldı
YEREL HABERLER Sergiyle anısı yaşatıldı
Sırada satış merkezinin açılışı var
YEREL HABERLER Sırada satış merkezinin açılışı var
Burhaniye sanayi sitesi yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye sanayi sitesi yenileniyor
Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı çalışmalar başlatıldı Sübeylidere kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı çalışmalar ...
Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi Edremit’te huzur operasyonu 4 motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X