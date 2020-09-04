CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; " 6 Eylül Balıkesir'in Onur günüdür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın; “Bugün, Balıkesirli hemşehrilerimin onur günüdür. Balıkesirliler, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün önderliğinde verilen kurtuluş ve kuruluş mücadelesine canlarıyla ortak olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlığı için verdiği mücadelede Balıkesir’in kahraman evlatlarının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. “Kuvayı Milliye’nin Başkenti Balıkesir’in bir evladı olarak bu onurlu mücadeleyi vererek hem memleketlerini hem de tüm vatanı işgalden kurtaran atalarımızla gurur duyuyoruz” diyen Ahmet Akın, şöyle devam etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde vatanını, bağımsızlığını, özgürlüğünü, bayrağını korumak için büyük bir fedakarlık gösteren Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Balıkesir’in kahramanları da büyük bir katkıda bulunmuştur. Balıkesirlilerin göstermiş olduğu varoluş mücadelesi ile söz konusu vatan olduğunda, Türk Milletinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı dostdüşman herkese göstermiştir. Çanakkale’de, İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da vatanın her karış toprağında şehit düşen nice Balıkesirli yiğitlerimize borçlu olduğumuz bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve vatanımız için minnet duyuyoruz.

Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük destanını yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarının kurtarılması yolunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün de büyük önem verdiği Balıkersirimizin kurtuluşunun 98’inci yıldönümünü kutluyor, hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kuvayı Milliye ateşinin doğup yurdu sardı Balıkesir’imizin Kurtuluş Günü kutlu olsun.”

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