Balıkesir’de silahlı saldırı: 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi silahla yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi merkez Işıklar mevkiinde ateşli silahla yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. G Y, Ö Y ve G Y’nin G.D ve Y.A. tarafından pompalı tüfekle yaralandığı iddia edildi. Yaralılara olay yerinden özel araçla Ekin Tıp Merkezine götürüldü. Daha sonra Edremit Devlet Hastanesine sevk edildiler. G Y ve G Y’nin hayati tehlikesinin olmadığı Ö Y’nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde saçmaların bulunduğu öğrenildi. Yapılan ilk sorgulamada yaralıların G.D ve Y.A ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili silahla yaralama olayını gerçekleştirdikleri düşünülen 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

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