Balıkesir'de Koronavirüs denetimi yapıldı Vali Şıldak'tan maske ve hijyen uyarısı

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezinde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı. Vali Şıldak denetim yaptığı işyerlerinde esnafa maske, hijyen ve mesafe konularında uyarıda bulundu.

Vali Hasan Şıldak uygulamanın amacının bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını yükselterek farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak il merkezindeki Milli Kuvvetler Caddesi, Karesi ve Altıeylül Belediyelerinin bulunduğu Yeşilyol sokak, Çavuş sokak ve Mekik Sokak üzerinde bulunan kafe, lokanta, internet kafe ve çay ocaklarında korona virüs tedbirlerinin denetimine katıldı. Vali Şıldak gerek işyeri sahipleri gerekse vatandaşlara kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunarak maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti. Vali Şıldak denetim sonrasında yaptığı değerlendirmede genel olarak kurallara uyulduğunu belirtirken, aksaklık görülen noktalarda işyeri sahiplerinin uyarıldığını dile getirdi.

Vali Hasan Şıldak'ın Balıkesir'in merkezi sokak ve caddelerinde yaptığı denetimlere Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve yetkililer katıldı.

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