Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda şişme deniz yatağıyla boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı.

Serinlemek için şişme simit ve deniz yatağıyla denize giren iki kişi, rüzgarın ve akıntının tesiriyle sahilden uzaklaştı. Bir süre sonra kumsaldan epey uzaklaştıklarını fark eden Ahmet T. İle Barış D. isimli iki arkadaş imdat çığlıkları atarak yardım istedi. İki kafadarın denizin ortasında çırpındıklarını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Üstü ve Su Altı Kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek birime ait bir jetski ile Ahmet T. ve Barış D.’ye ulaştı. Ekipler, jetski ile iki arkadaşı kıyıya çekerek kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.