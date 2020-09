Milli Mücadele'nin sembolü olan Tülütabaklar korona engeline takıldı Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü sade bir törenle kutlandı

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Mili Mücadele'nin korkulu yüzü olarak bilinen Tülütabaklar ise korona virüs engeline takıldı. Balıkesir’i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak amacıyla ortaya çıkan “Tülütabaklar”, her yıl Balıkesir’in kurtuluş günü etkinliklerinde boy gösteriyordu.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı’na sosyal mesafe kuralına dikkat ederek Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in İstiklal Madalyası hak eden bir şehir olduğunu ve siyaset üstü bir çalışma yaparak bu madalyayı almak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, “Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde milli mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehirdir. Balıkesir milli mücadelede ilk kurşunun atıldığı ve söz konusu bağımsızlığı olduğunda devleşen ve devletleşen bir şehirdir. Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bu kadar emek ve katkısı olan Balıkesir batı cephesinin İstiklal Madalyalı şehri olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize İstiklal Madalyası'nı kazandırabilmek için önemli adımlar attık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak siyaset üstü bir anlayış sergileyerek şehrimize istiklal madalyasının verilmesi için oy birliği ile karar aldık. Bundan sonraki süreçte tüm milletvekillerimizle birlikte alt yapısını hazırladığımız çalışmalarla inşallah Balıkesirimize İstiklal Madalyası'nı kazandıracağız” dedi.

Mili Mücadele'nin korkulu yüzü olarak bilinen Tülütabaklar ise korona virüs engeline takıldı. Milli Mücadele döneminde düşman askerlerini korkutmak amacıyla keçi ya da koyun postu giyen, çan takan, manda kuyruğu takan ve soba kurumu ile her yerini siyaha boyayan Tülütabaklar, Balıkesir 6 Eylül Kurtuluş etkinliklerinde vatandaşların üzerine koşarak onları korkutuyordu. Balıkesirlilerin her yıl merakla beklediği etkinlikler bu yıl yapılamadı. Tülütabaklar, törenlerde hem korkutuyor hem de vatandaşları neşelendiriyordu. Bu yıl ise korona virüs engeli sebebiyle TülütTabaklar da sosyal mesafe kuralı gereği vatandaşları korkutamayacak.

Atatürk Anıtı'ndaki törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural ve az sayıda daire müdürü katıldı.



Tülütabaklar!ın geçmişi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Balıkesir ve ilçelerini işgal eden düşman kuvvetleri geceleri devriye olarak sokaklara çıkar. Gece tabakahaneden çıkan işçilerden korktuklarını gören Balıkesir Kuvayi Milliye hareketi, Tülütabaklar hareketini başlatır. İşgalci gece devriyesi yapan askerleri korkutan Tülütabaklar, böylece Kuvayi Milliye hareketinin daha rahat ve gizli toplantılar ile karar almasını sağlardı.

