Türk Yıldızları Balıkesir semalarında

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında yaptıkları gösteri ile şehri selamladılar.

Öğle saatlerinde Balıkesir semalarında 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları bir gösteri yaptı. Güzel ve açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın geçişini fotoğraflamaya çalıştılar.

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