Kazdağı Bal Ormanı Projesi kırsal kalkınmaya destek olacak

Balıkesir Edremit ilçesinde, kırsal Dereli Mahallesi Tuğlu Dere mevkinde hazırlanacak “Kazdağı Bal Ormanı” projesinde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Öğretim Görevlisi İlhan Deveci’nin başlatmış olduğu projede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Orman Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Dereli Mahallesi Muhtarlığı birlikte çalışıyor.

Arazi etüt çalışmalarının bitirildiği projede yetiştirilmesi düşünülen ballı ve aromatik bitkilerin çeşidi ve miktarının belirlenmesi amacı ile BAÇEM’de ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğünde toplantılar yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın ve Balıkesir Büyük Şehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Serkan Aka’nın da katıldığı ve son aşamaya gelinen bal ormanı raporu toplantısına Öğr. Gör. İlhan Deveci ile Prof. Dr. Selami Selvi, Paşadağ Orman Şefi Volkan Dama, Edremit Orman İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Solmaz ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu’da yer aldı. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban yaptığı açıklamada “Balıkesir Üniversitesi olarak her alanda ülke kalkınmasına katkı sunan öncü projelerin içinde olmaya devam ediyoruz. Kazdağları ve Madra dağı hem ülkemizin hem de bölgemizin en önemli zenginlikleri arasındadır. Hazırladığımız projenin ilk ayağı Kazdağımızın en güzel köylerinde ve arıcılık konusunda eski bir geleneğe sahip olan Dereli köyü mevkiinde gerçekleşecek. Şu an izinlerinin alınması aşamasında olan projemiz belki de Türkiye’de şu ana kadar kurulmuş en büyük Bal Orman Projesi olacak. Bu proje ile arıcılık yapan ve yapmayan bölge halkına birçok imkan sunulabilecek, ayrıca turizmde ürün çeşitliliği sağlanarak Pandemi süreciyle birlikte doğal ortamlara yönelen turistlerinde Balıkesir’imizi tanımaları ve yılın 12 ayı bölgemize gelmeleri sağlanabilecek. Proje içerisinde birçok unsur bulunmakta ancak bu unsurları şu an açıklamamız doğru değil. Bunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve Rektörümüz Sayın İlter Kuş’a bırakıyoruz. Yaygın etkisi yüksek ve Balıkesir’imize katkı sağlayacak ve ses getirecek bir proje önümüzdeki günlerde bizleri bekliyor. Tüm şehir olarak tek derdimiz Balıkesir” şeklinde konuştu. Balıkesir Büyük Şehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Serkan Aka ise, Kazdağları balının değerini ön plana çıkaracak bu projede paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

