Balıkesir’de 6 Eylül kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Altıeylül Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 12. İsmail Akçay Koşusu korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Yarışı erkeklerde Adel Mechaal 1. tamamlarken kadınlarda Shewarge Amare ilk sırada bitiren isim oldu.

1968 Olimpiyatları’nın maraton dördüncüsü İsmail Akçay adına 12. kez yapılan yol koşusu, Balıkesir’de yapıldı. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 12,5 kilometrelik yol koşusuna bu yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda atlet katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle aralıklı şekilde start alan atletizm tutkunu sporcular, birinci olabilmek adına kıyasıya yarıştı. Sporcular yarışın ilk 100 metresini maske ile koştu. Yarış öncesi bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Ülkemiz, memleketimiz zor günlerden geçiyor. Maalesef pandemi hızını kesmiyor. Onun için bu yol koşusunu yaparken biz de tereddütler yaşadık. Ama federasyonumuzla gerekli çalışmaları yaparak bugün bu yol koşusu yapılır noktaya geldi. Valimiz bize bu konuda desteklerini esirgemediler. Valimize ve federasyonumuza, Genlik ve Spor İl Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı ve yaklaşık 20 gündür gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlarımıza kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum" dedi.

Yarış sonrasında finiş çizgisini geçen sporculara görevlilerce önce su ardından ise maske dağıtıldı. Yarışların sonunda ise dereceye giren atletlere ödüllerini Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Altıeylül İlçe Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.

Yarışma sonunda erkeklerde Adel Mechaal birinci olurken, Getaye Gelaw ikinci, Sezgin Ataç ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Shewarge Amare ipi göğüslerken, Fatma Demir ikinci, Derya Kunur da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

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