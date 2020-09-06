Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12. İsmail Akçay yol koşusunda zafer Adel Mechaal'in

İHA

12. İsmail Akçay yol koşusunda zafer Adel Mechaal'in

Balıkesir’de 6 Eylül kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Altıeylül Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 12. İsmail Akçay Koşusu korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Yarışı erkeklerde Adel Mechaal 1. tamamlarken kadınlarda Shewarge Amare ilk sırada bitiren isim oldu.
1968 Olimpiyatları’nın maraton dördüncüsü İsmail Akçay adına 12. kez yapılan yol koşusu, Balıkesir’de yapıldı. Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 12,5 kilometrelik yol koşusuna bu yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda atlet katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle aralıklı şekilde start alan atletizm tutkunu sporcular, birinci olabilmek adına kıyasıya yarıştı. Sporcular yarışın ilk 100 metresini maske ile koştu. Yarış öncesi bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Ülkemiz, memleketimiz zor günlerden geçiyor. Maalesef pandemi hızını kesmiyor. Onun için bu yol koşusunu yaparken biz de tereddütler yaşadık. Ama federasyonumuzla gerekli çalışmaları yaparak bugün bu yol koşusu yapılır noktaya geldi. Valimiz bize bu konuda desteklerini esirgemediler. Valimize ve federasyonumuza, Genlik ve Spor İl Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı ve yaklaşık 20 gündür gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlarımıza kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum" dedi.
Yarış sonrasında finiş çizgisini geçen sporculara görevlilerce önce su ardından ise maske dağıtıldı. Yarışların sonunda ise dereceye giren atletlere ödüllerini Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Altıeylül İlçe Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.
Yarışma sonunda erkeklerde Adel Mechaal birinci olurken, Getaye Gelaw ikinci, Sezgin Ataç ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Shewarge Amare ipi göğüslerken, Fatma Demir ikinci, Derya Kunur da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ören'de denize girip, bir daha çıkmadığı öne sürülen kişi aranıyor
YEREL HABERLER Ören'de denize girip, bir daha çıkmadığı öne sürülen ...
Kazdağı Bal Ormanı Projesi kırsal kalkınmaya destek olacak
YEREL HABERLER Kazdağı Bal Ormanı Projesi kırsal kalkınmaya destek ...
Ayvalık’ta Başkan Ergin’den aşure ikramı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Başkan Ergin’den aşure ikramı
Edremit’te ‘Sağlık İçin Hepimiz’ mottosuyla denetimler gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Sağlık İçin Hepimiz’ mottosuyla ...
Türk Yıldızları Balıkesir semalarında
YEREL HABERLER Türk Yıldızları Balıkesir semalarında
Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı ele geçirdi
Dursunbey'de kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Dursunbey'de kenevir operasyonu
Balıkesir polisinde silah operasyonu Operasyonlarda 11 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir polisinde silah operasyonu Operasyonlarda ...
Milli Mücadele'nin sembolü olan Tülütabaklar korona engeline takıldı Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER Milli Mücadele'nin sembolü olan Tülütabaklar korona ...
Tarım Kooperatifinde üyelikler güncelleniyor
YEREL HABERLER Tarım Kooperatifinde üyelikler güncelleniyor
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
YEREL HABERLER Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Balkes Akademiye önem veriyor
YEREL HABERLER Balkes Akademiye önem veriyor
Asırlık caminin minaresi onarım bekliyor
YEREL HABERLER Asırlık caminin minaresi onarım bekliyor
Yüzlerce ölü balık sahile vurdu
YEREL HABERLER Yüzlerce ölü balık sahile vurdu
Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi ...
Ayvalık AK Parti’de Kadın Kolları Başkanı Ekşi görevinden istifa etti
YEREL HABERLER Ayvalık AK Parti’de Kadın Kolları Başkanı Ekşi ...
Balıkesir'de Koronavirüs denetimi yapıldı Vali Şıldak'tan maske ve hijyen uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Koronavirüs denetimi yapıldı Vali ...
Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni 25'i yabancı bin 36 Astsubay mezun oldu
YEREL HABERLER Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet ...
Vali Şıldak, Restore edilen cami ve tescilli eserler hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Şıldak, Restore edilen cami ve tescilli eserler ...
Balıkesir’de silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de silahlı saldırı: 3 yaralı
Polisten Altıeylül Zabıta müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Polisten Altıeylül Zabıta müdürlüğüne ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; " 6 Eylül Balıkesir'in Onur günüdür"
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; " 6 Eylül ...
Ayvalık’a tam donanımlı ilk yaşlı bakımevini kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’a tam donanımlı ilk yaşlı bakımevini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X