Burhaniye'de denizde kaybolduğu ileri sürülen vatandaş aranıyor

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Mahallesi'nde denizde kaybolduğu ileri sürülen bir kişinin bulunması amacıyla DEGAK ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Burhaniye Ören sahiline dün saat 18.00 civarında köpek ile gelen bir kişinin, denize girerek 300 metre civarı açıldığını gören vatandaşlar, kişinin denizden çıkmaması üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri) ekipleri sevk edildi. Gece helikopterle devam eden arama kurtarma çalışmaları bugün gün boyunca da dalgıçlar ve sahil güvenlik botları tarafından sürdürüldü. Sahil güvenlik ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada köpeğin bölgede bulunan bir pansiyona ait olduğunu ve sık sık deniz kenarına geldiğini belirledi. Öte yandan, denize giren kişinin elbiselerinin yerinde olmadığı ve kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda da bulunulmadığı tespit edildi. Bölgede Sahil Güvenlik botları ve DEGAK ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denize giren vatandaşı görenler de arama çalışmalarını merakla izlerken, Sahil Güvenliğin onu bulmasını temenni etti.

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