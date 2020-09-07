Balıkesir polisten silah operasyonu Operasyonlarda 4 silah ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri Balıkesir merkez, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde yaptığı silah operasyonlarında 4 silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, Bandırma İlçesinde, 1 Adet Ruhsatsız tüfek 11 adet fişek, 1 Adet Ruhsatsız tabanca ve Burhaniye İlçesinde,1 Adet 9 mm Colt marka tabanca olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 Adet ruhsatsız tüfek ila 11 adet fişek ele geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.