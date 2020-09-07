Balıkesir'de polis 7 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan Balıkesir il merkezinde 2, Ayvalık ilçesinde 3, Burhaniye ilçesinde 1 ve Manyas ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakaladı.

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