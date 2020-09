Covid-19 önlemleri Balıkesir'de yeni vaka sayılarını azalttı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın 24-30 Ağustos tarihleri arasını kapsayan Covid-19 Haftalık Durum Raporu´na göre, 100 bin kişiye düşen en düşük yeni Covid-19 vaka sayısı Balıkesir için 2.2, Tekirdağ için 1.1 ve Hatay için 0.9 olarak kayda girdi. Balıkesir, uygulanan sıkı önlemler sayesinde yeni vakanın en az tespit edidiği illerden birisi oldu.

Sağlık Bakanlığı´nın 24-30 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsayan Covid-19 Haftalık Durum Raporu´na göre bu tarihler arasında toplam 700 bin 942 test yapıldı. Yine aynı tarihleri kapsayan sürede, toplam 10 bin 297 yeni vaka bildirildiği belirtilirken, 205 ölüm, 3 bin 886 hastaneye yatırılan ve 11 bin 212 entübe edilen hasta sayısı olduğu belirtildi. Rapora göre Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir yeni vakanın ez an tespit edildiği iller oldu.

Balıkesir Valiliği'nce gerçekleştirilen düzenli toplantılar ve denetimler ile il genelinde sürekli olarak kolluk kuvvetleri de çalışmalar yapıyor. Açık olan işletmelerin de duyarlı davranmasıyla sosyal mesafe kuralarına uyulurken, maske takılması ve hijyen kuralları konusunda da polis ve jandarmanın yanı sıra işletme sahipleri de uyarılarda bulunuyor.

İşletmede öncelikle maske ve hijyen kuralarına dikkat ettiklerini söyleyen çay bahçesi işletmecisi Tahsin Gümüşdere, "Kolluk kuvvetleri günlük kontrollerini yapıyor. Bizler masalardan, çöp kutuları ve mutfakta hijyen kurallarına tam dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maskesi olmayan müşterilere de kendimiz maske vererek sürekli takmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Pandemi süreci başladığından buyana dışarıya çıkamamaya özen gösterdiğini söyleyen Aliye Ezer, "Covid-19 nedeniyle bir korku yaşıyoruz. Evden çıkmamaya sürekli dikkat ettik. Gelinim geldi ve hava almak için dışarıya çıktık. Çıkarken de her türlü önlemimizi almaya özen gösterdik" diye konuştu.

Fazla kalabalık yerlere girmediğini ve maske kuralına sürekli olarak uyduğunu söyleyen Yaşar Çolak ise, "Mesafe kuralına ve maske kullanımına özellikle hayatımda dikkat ediyorum. İnsanlarla temastan kaçınıyorum. Kamu kurumlarının yaptığı uyarıları da yerinde ve yeterli olarak görüyorum. Vatandaşların ise yeterli özeni tam olarak gösterdiğini düşünmüyorum. Hala maskesiz dolaşanları görüyorum. Bu kurallara hep beraber uysak, bir an önce insanlar ve ülke olarak Covid-19´dan kurtuluruz. Ülkemiz rahatlar. İnsanlar işlerine geri döner, ekonomik düzelmenin yanı sıra hasta kaybımızda olmaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

