AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu'den, CHP'li başkana sert eleştiri

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR´in Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 79 milyon lira borç ile devir aldığı Edremit Belediyesi´ni 1 buçuk yılda yaklaşık 180 milyon borçlu hale getirmeyi başardı. Edremit Belediyesi´ni iflasın eşiğine getirdiler" dedi.
Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Belediye Başkanı CHP´li Selman Hasan Arslan´ı sert sözlerle eleştirdi. Yazılı basın açıklamasında bulunan Başkan Umutlu, şu ifadelere yer verdi:
"Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkanı Arslan, 79 milyon lira borç ile devir aldığı Edremit Belediyesi´ni 1 buçuk yılda yaklaşık 180 milyon borçlu hale getirmeyi başardı. Edremit Belediyesi´ni iflasın eşiğine getirdiler. 2024 yılına gelindiğinde bu borcun hangi rakamlara ulaşacağını Edremit halkı hesaplasın. Personel sayısı 2019 Mart ayına kadar 780-800 civarında iken, bugün 1000´in üzerinde personel oluştu. Bu personelin de yüzde 25´i bankamatik personelidir. Edremit halkını, her şartta, her fırsatta bu gelişmelerden haberdar etmeyi sürdüreceğiz. Edremit Belediyesi´nin kuruluşu olan EDBEL A.Ş., Edremit Belediyesi bütçesinin yüzde 30´unu hortumlamakla meşgul. Edremit Belediyesi´nin mülkleri, EDBEL ile önüne gelen CHP yöneticilerine çok cüzi rakamlarla peşkeş çekilmektedir."FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-09-07 20:10:32
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