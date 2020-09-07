RH Bandırmaspor'a 2.03'lük dev golcü

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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından RH Bandırmaspor, Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.

Dış transferde emin adımlarla ilerleyen Bandırmaspor, kariyerinde CSKA Moskova, Monaco gibi takımlarda oynamış 2.03'lük dev santrafor Lacina Traore'yi renklerine bağladı. Fildişi Sahilleri vatandaşı olan 30 yaşındaki Traore, kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens takımlarının formasını terletti.

Başarılı oyuncunun bordobeyazlılar ile ön protokol imzaladığı hafta içinde ise resmi sözleşme için Bandırma'ya gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

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