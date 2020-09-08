Balıkesir'de polis 15 silah ele geçirildi

Balıkesir 'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 15 ateşli silah ve bu silahlara ait 69 adet fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçeler genelinde yapılan çalışmalarda; Edremit İlçesinde, 2 Adet Ruhsatsız Colt marka ruhsatsız 9 mm çapında 4 adet fişek, 1 Adet Ruhsatsız Kartal marka ruhsatsız tabanca, 1 Adet Ruhsatsız Zafira marka ruhsatsız tüfek, 1 Adet Ruhsatsız Sarsılmaz marka yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 2 Adet Ruhsatsız Magnum marka ruhsatsız tüfek 32 fişek, 1 adet Baretta marka 9 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet marka ve modeli belli olmayan 7,65 mm çaplı ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet Huluğu marka pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet fişek, 1 adet Blow marka kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek, Susurluk İlçesinde, 1 Adet 9mm Blow marka ruhsatsız kurusıkı tabanca ele ve 2 fişek, Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 6 adet fişek, 1 Adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek, 1 adet Kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 8 adet fişek ele geçirdiler.

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