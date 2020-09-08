Burhaniye'de ustalara lise diploması

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi’nden “Ustalık Belgesi” almış olanlara telafi derslerini başardıkları takdirde Meslek Lisesi mezunu olma hakkı getirildi. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, diploma almak isteyenlerin ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olmaları gerektiğini söyledi.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ustalara lise diploması vermeye hazırlanıyor. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “ Merkezimizden önceki yıllarda “Ustalık Belgesi” almış olan ustalarımız telafi derslerini vererek meslek lisesi diploması alacaklardır. Diploma almak için en az ortaokul veya İlköğretim Okulu mezunu olmaları gerekir. Ustalar, 15 saat fark dersini başarmak zorunda. Ustalarımız böylece meslek lisesi diplomalarına daha kolay sahip olacaklar. Açık lisede yer alan Coğrafya, Fizik, Kimya vb. birçok dersin olmaması mezuniyetlerini kolaylaştıracak. Sadece Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Tarih derslerinden telafi eğitimine alınacaklar. Kalfalık Belgesi sahipleri de hem 12. Sınıfa başvurup hem de telafi eğitimine katılarak 1 yıl içinde hem ustalık belgesi hem de meslek lisesi diploması alabilirler. Hafta sonu iki gün şeklinde yapılacak telafi eğitimine devam ederek sınavlarda başarılı olanlara Meslek Lisesi diploması verilecektir. Merkezimize başvuruların 21 Eylül 2020 tarihine kadar şahsen yapılması gerekmektedir” dedi.

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