Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç kız yaralandı

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Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Merve Önder (18) ile yanındaki Kübra Gönülaçar (19) yaralandı.

Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde Merve Önder yönetimindeki motosikletle, Saip Hoca Bulvarı'ndan gelen Halil Bozkur yönetimindeki 10 KU 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Merve Önder ve arkasındaki arkadaşı Kübra Gönülaçar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Merve Önder ve Kübra Gönülaçar, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-09-08 16:20:09



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