Ayvalık AK Parti’de yeni yönetim belirlendi AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür: “Hem partimizi hem de Ayvalık’ımızı hak ettiği zirveye taşıyabilmek için üzerimize düşeni yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık AK Parti’de yeni yönetim belirlendi AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür: “Hem partimizi hem de Ayvalık’ımızı hak ettiği zirveye taşıyabilmek için üzerimize düşeni yapacağız”

İHA

Ayvalık AK Parti’de yeni yönetim belirlendi AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür: “Hem partimizi hem de Ayvalık’ımızı hak ettiği zirveye taşıyabilmek için üzerimize düşeni yapacağız”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ilçe yönetimi belirlendi.

Hakan Kayaalp’in istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz 20 Ağustos tarihinde ilçe başkanlığı görevine getirilen Ali Gür’ün öncülüğünde gerçekleşen toplantının sonrasında yeni yönetim açıklandı.

Buna göre AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür’ün öncülüğünde faaliyet gösterecek yeni yönetime; İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Güren, Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hasan Aksaç, Seçim İşleri Başkanı Gizem Öz, Tanıtım Medya Başkanı Gökben Karakaş, Sosyal Politikalar Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Yerel Yönetimler Başkanı Cavit Kahraman, Ekonomi İşler Başkanı Ali Avcı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Elmas Özmen, Mali İşler Başkanı Hasan Güneş ve İlçe Sekreteri İbrahim Yılmaz Duman getirildi.

İlçe Yönetim Kurulu üyelikleri ise; Adem Zengin, Betül Akın, Mahmut Temizel, Fatih Çoker, Gürol Erdem, Hüseyin Deniz, Neşe Albayrak, Tunay Karpat ve Veli Yıldız isimlerinden oluştu.

Gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, iyi ve icraatçı bir yönetim oluşturduklarına inandıklarını kaydederek, tüm ekip arkadaşlarına başarılar diledi.

Hedeflerinin Ayvalık’ı iktidarın dev yatırımlarıyla kucaklaştırmak olduğunu belirten Başkan Gür, “Öncelikle yürekleri hizmet aşkıyla dolu yeni yönetim kurulu arkadaşlarımın ellerini taşın altına sokarak bu görevleri üstlenmesi nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel cennet köşelerinden biri olan Ayvalık’ımızda halkımızın refahı için elimizden gelen tüm çabayı göstererek, ‘Halk’a hizmetin Hak’ka hizmet’ bilinciyle ben ve ekip arkadaşlarım elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki, Ayvalık’ımızı sosyopolitik ve sosyoekonomik anlamda hak ettiği noktaya getirebilmek için başta partimizin Balıkesir İl Teşkilatı olmak üzere değerli milletvekillerimiz ve çok kıymetli partililerimizle gecegündüz yoğun mesailer harcayacağız. Gerçek bir uyum içinde çalışacağımıza inandığım kıymetli ilçe yöneticisi arkadaşlarımla hem partimizi hem de Ayvalık’ımızı hak ettiği zirveye taşıyabilmek için üzerimize düşeni yapacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ben ve arkadaşlarımı çıktığımız bu yolda utandırmasın. Yeni yönetimimizin Ayvalık’ımız ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tüm eski ilçe başkan ve yöneticilere teşekkür etti
Ayvalık’ta AK Parti’nin başarısı için uzun yıllar emek harcamış tüm ilçe başkanları ile yöneticilerini de unutmayan Ali Gür, amaçlarının onlardan aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak olduğunun da altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayçiçek alım avans fiyatları yeniden belirlendi
YEREL HABERLER Ayçiçek alım avans fiyatları yeniden belirlendi
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
YEREL HABERLER TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Burhaniye’de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye’de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Babası annesini öldüren 6 yaşındaki Efsa'nın soyadına mahkeme karar verecek
YEREL HABERLER Babası annesini öldüren 6 yaşındaki Efsa'nın soyadına ...
AK Parti MKYK Üyesi Yavuz Subaşı STK’lar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Yavuz Subaşı STK’lar ile bir ...
Koca Seyit’in memleketi Havran, kurtuluş gününü kutladı
YEREL HABERLER Koca Seyit’in memleketi Havran, kurtuluş gününü ...
Doğalgaz kutusu alev aldı
YEREL HABERLER Doğalgaz kutusu alev aldı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç kız ...
Burhaniye’de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Burhaniye’de motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl ...
Kurtuluş coşkusunu araç konvoyu ile kutladılar 8 Eylül’de araçlar Burhaniye’yi turladı
YEREL HABERLER Kurtuluş coşkusunu araç konvoyu ile kutladılar 8 ...
Burhaniye'de ustalara lise diploması
YEREL HABERLER Burhaniye'de ustalara lise diploması
Korona virüs Erdek turizmini vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs Erdek turizmini vurdu
Balıkesir'de Jandarmadan motosikletlere özel denetim
YEREL HABERLER Balıkesir'de Jandarmadan motosikletlere özel denetim
Karesi Belediyesinden kırsal mahallelere halı saha
YEREL HABERLER Karesi Belediyesinden kırsal mahallelere halı saha
CHP’li vekilin sözleri Şahin’i kızdırdı “Keman dinleyeceğine muhtarlara sorsa gerçeği öğrenirdi”
YEREL HABERLER CHP’li vekilin sözleri Şahin’i kızdırdı “Keman ...
Kaymakam Ünsal “Kısa zamanda bu önemli yatırımları hayata geçirmeyi planlıyoruz”
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal “Kısa zamanda bu önemli yatırımları ...
Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal’dan emniyet birimlerine ziyaret
Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı kutlandnı 8 Eylül Burhaniye’de kutlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yılı ...
Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis 15 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 15 silah ele geçirildi
Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü sürücü kayıplara karıştı
RH Bandırmaspor'a 2.03'lük dev golcü
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'a 2.03'lük dev golcü
Burhaniye'de devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Burhaniye'de devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X