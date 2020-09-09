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Vali Şıldak'tan Balıkesir halkına kurallara uyma mesaj

İHA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Covid19 salgını ile mücadele de Temizlik, maske ve mesafe kullarına uymaları için vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, "vatandaşlarımızı salgınla mücadelede daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Vali Şıldak'tan Balıkesir halkına kurallara uyma mesaj

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Covid19 salgını ile mücadele de Temizlik, maske ve mesafe kullarına uymaları için vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, "vatandaşlarımızı salgınla mücadelede daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covıd19 salgınıyla mücadelede; Kontrollü Sosyal Hayat döneminin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarını yerine getirmemizin önemini bir kez daha vurgulayan Vali Şıldak Balıkesirlilere bir uyarıda daha bulundu. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının salgınla mücadelede başarıya ulaşmada vazgeçilmez olduğunu belirten Vali Şıldak; “Değerli Vatandaşlarımız, salgınla mücadelede hepinizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bütün tedbirlere uyarsak, her birimiz inanırsak, kontrollü davranırsak başarabiliriz” diye belirtti.
Vali Hasan Şıldak; 1 Haziran’da uygulamaya başlanan Kontrollü Sosyal Hayatın en önemli yapı taşı olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen konusunda taviz vermemenin, İlimizi; salgından koruyarak, bizlerin başarıya ulaşacağını, asıl önemli olan noktanın her bir vatandaşımızın tedbirlere inanarak ve benimseyerek uyması olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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