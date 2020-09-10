Gazeteci-Yazar Şeyhoğlu’dan 32. Kitap

Kitap yazma konusunda hızına yetişilemeyen GazeteciYazar Recai Şeyhoğlu, “Dereden Tepeden” ismini taşıyan 32. kitabının imza gününü Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen imza günü etkinliği, ilçe merkezindeki Palabahçe Meydanı’nda bulunan Suat Kaçak’a ait Şeytan’ın Kahvesi’nde yapıldı.

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak, Belediye Basın Danışmanı Işık Teoman, Bizim Masa Genel Koordinatörü Serkan Kibar ve kalabalık bir okuyucu kitlesinin katıldığı etkinliğe Ayvalıklılar da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan GazeteciYazar Recai Şeyhoğlu, yazmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu vurgulayarak, “Sadece tutku değil, söylemediklerimi dillendirme ve paylaşmaktır benim için yazmak” dedi.

Bugüne kadar çeşitli gazetelerde yazısı yayınlanan ve annesi merhum Rasime Şeyhoğlu ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından kütüphaneler oluşturmasıyla da tanınan GazeteciYazar Recai Şeyhoğlu; gözlemlerini ve öğrendiklerini geniş kitlelerle paylaşmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından Recai Şeyhoğlu 32. kitabını okuyucular için imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.