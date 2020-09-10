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Pandemi kurallarına uymayan işyerlerine kapatma cezası geliyor Vali Hasan Şlıdak’tan uyarı: "Testleri pozitif çıkan vatandaşları KYK yurtlarında kontrol altına alacağız"

İHA

Pandemi kurallarına uymayan işyerlerine kapatma cezası geliyor Vali Hasan Şlıdak’tan uyarı: "Testleri pozitif çıkan vatandaşları KYK yurtlarında kontrol altına alacağız"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Vali Şıldak, vatandaşlara maske, işyeri sahiplerine ise sosyal mesafe ve hijyen hususunda ikazda bulundu. Vali Şıldak, kurallara uymayan işyeri sahiplerini uyararak, bundan sonra sadece idarî para cezası uygulanmayacağını, kurallara riayet etmeyen işyerlerine idarî para cezası yanında kapatma cezası verileceğini açıkladı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, testleri pozitif çıkan evlerinde karantinada kalması gereken vatandaşları kurallara uymaması halinde KYK’ya ait öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağını açıkladı. Vali Hasan Şıldak, uygulamanın maksadının bütün işyerlerinde ve vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen hassasiyetini yükseltmek olduğunu ifade etti. Vali Şıldak denetimler sonrası yaptığı açıklamada, işyerlerine daha önce yaptıkları denetimlere göre bu denetimde işyeri sahipleri ve vatandaşların pandemi kurallarına uyduklarını ve İçişleri Bakanlığından gelen yeni talimata göre kurallara uymayan işyerlerine kapatma cezası verileceğini belirtti.
Vali Şıldak, korona virüs ile mücadelede yeni bir döneme geçtiklerini, artık uyarıda bulunmak yerine cezai işlem yanı sıra adlî süreç ve iş yeri kapatmaya kadar birçok çalışma yapacaklarını ifade etti. Vali Şıldak, “Bugünden itibaren denetim dozunu daha arttırmanın ötesinde, artık uyarı, ikaz aşamalarını geçiyoruz cezai müeyyide uygulama, idari ve adli işlem yürütme noktasında kararlılıkla bir mücadele sürdüreceğiz. Şunu ifade etmek isterim bazı işyerleri o kadar direnç gösteriyor ki denetim ekiplerimiz defalarca ikaz etmesine rağmen, bilgilendirip kuralları tek tek tarif etmesine rağmen ısrarını sürdüren, direncini sürdüren iş yerlerimize faaliyet durdurma cezası yaptırımı uygulamaya başlıyoruz. Artık para cezasının da ötesinde bu yaptırımın daha da etkili olmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki bütün esnafımız buna gerek kalmadan kendine özgü uyarlanmış tedbirleri yerine getirirler” dedi.
Vali Şıldak, "Testleri pozitif çıkan vatandaşları yurtlarda kontrol altına alacağız"
Vali Şıldak, ülke genelinde birkaç gün içinde başlayacak yeni bir uygulama hakkında da bilgi vererek bundan sonra evinde tedavi olan ve temas nedeniyle evde kalması gereken vatandaşları yurtlarda tutacaklarını ifade etti. Bu uygulamanın kısa süre içinde başlayacağını söyleyen Vali Şıldak, “Bir başka uygulamadan da söz etmek istiyorum. Çok yakında ülkemiz genelinde bir uygulama başlayacak. Bu uygulamayla izlem altında bulunan ve evinden ayrılmaması gereken gerek vak'a olarak tespit edilmiş hastalarımız, evlerinde tedavi olan vatandaşlarımız gerekse temaslı olan vatandaşlarımız bildiğiniz gibi ikametlerinden dışarıya çıkmamayla hükümlü durumdalar. Bu kişiler dışarı çıkmamalı, sokağa çıkmamalı evin dışına adım atmamalı. İlimizde maalesef bu yönde bizde tespitler yapıyoruz. Bu vatandaşlara hem idari para cezası hem de adli işlem başlatıyoruz. Birkaç gün içinde bu kişilere yeni bir düzenleme geliyor. Bu kişileri artık yurtlarda barındıracağız. Yurtlara alıp evine dahi göndermeyeceğiz. Bu şekilde toplum sağlığını ve halkımızın güvenliğini sağlamak istiyoruz. Çünkü bu vatandaşlarımız bu kayıtsızlığı ve dikkatsizliği göstererek adeta sorumsuzca davranarak insanların sağlığını tehlikeye atıyorlar buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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