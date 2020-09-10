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Başkan Hasan Avcı, Gençlerle buluştu Altıeylül genç geleceğine sahip çıkıyor

İHA

Başkan Hasan Avcı, Gençlerle buluştu Altıeylül genç geleceğine sahip çıkıyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, üniversite sınavına Altıeylül Belediyesi Plevne Millet Kıraathanesinde hazırlanan ve tıp fakültesi, diş hekimliği, elektrikelektronik mühendisliği, ekonomi, eğitim fakültesi gibi önemli bölümleri kazanan başarılı öğrenciler ile bir araya geldi.
Hizmete girmesine sayılı günler kalan Altıeylül Belediyesi Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde başarılı öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Avcı; “Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizleri geleceğe hazırlamak bizin en büyük görevimizdir” dedi
Bir sene önce Plevne Millet Kıraathanesini ilk açtıklarında kütüphaneye öğrencilerin ilgi gösterip göstermeyeceği konusunda tereddütleri olduğunu söyleyen Başkan Avcı; “Ancak öğrencilerimizin kütüphanemize yoğun ilgisi sonrası tüm tereddütlerimiz ortadan kalktı ve daha sonra iki tane daha Millet Kıraathanesi yapmaya karar verdik. Sultan Alparslan Kültür Evi geçtiğimiz günlerde açıldı ve diğeri de şuan içerisinde bulunduğumuz Sabri Uğur Millet Kıraathanesi de çok yakında hizmete girecek. Belki de bu sizler sayesinde olacak. Sizler ilgi göstermeseydiniz, bizi bu konuda teşvik etmeseydiniz bizim böyle bir düşüncemiz olmayabilirdi. Sizlere bu konuda ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü en büyük yatırımın eğitime ve gençliğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Başkan Avcı; "Gençlere güvenmemiz gerekiyor"
Gençliğin kaybolmadığını, gençlerin ilgi ve alakaya ihtiyacı olduğunu ve bu ilgi ve alaka gösterildiğinde, onlara güvenildiğinde başarılı olacaklarını gördüklerini belirten Başkan Avcı, “Sizler artık büyük Altıeylül ailemizin birer parçası oldunuz. Plevne Millet Kıraathanemizin ilk öğrencileri olarak oraya sahip çıktınız. Bunun için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız ilhamla, sizlerden aldığımız enerjiyle yeni yatırımlar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Başarılı gençleri üniversite sınavında elde ettikleri başarı için tebrik eden Başkan Avcı; “Bu şehir mutlu şehir olacaksa çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapılması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde Altıeylül Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edecek, tüm imkanlarımızı seferber ederek derdinizle dertleneceğiz. Sizlerle irtibatımızı hiçbir zaman koparmayacağız, sizlerin tavsiyelerini, düşüncelerini her zaman önemseyeceğiz” dedi.
"Önümüzdeki süreçte yapacakları yatırımlar ve yapacakları çalışmalarla gençlerin, kadınların, engellilerin, yaşlıların, çocukların ve tüm vatandaşların Altıeylül Belediyesi olarak yanında olacaklarını söyleyen Başkan Avcı, " Sonuna kadar bütün imkanlarımızı seferber ederek halkımızın derdiyle dertleneceğiz. Bir kez daha burada olan öğrencilerimizi yakaladıkları başarılardan dolayı kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız her daim açık olsun" dedi.
Öğrenciler de Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler. Program birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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