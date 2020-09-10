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Balıkesir'de 'toplu hayır yemekleri' yasaklandı

DHA

Balıkesir'de 'toplu hayır yemekleri' yasaklandı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, il genelinde toplu hayır yemekleri ve lokma dağıtımları yasaklandı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni kararlar alındı. Karara göre il genelinde hayır yemekleri ve lokma dağıtımları yasaklandı. Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Koronavirüs salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulmasında; mecburi olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması, geniş halk kitlelerinin toplanmasının ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde koronavirüs için bulaş ve salgının yayılması yönünden risk oluşturan hayır vb. amaçlarla yapılan lokma, pişi dağıtılması gibi faaliyetler ile toplu yemek ve ikram şeklindeki bütün etkinliklerin ilimiz genelinde 10.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-09-10 18:56:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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