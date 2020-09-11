RH Bandırmaspor'da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor'da Ümraniyespor maçı öncesinde yapılan Covid19 testlerinde iki futbolcunun sonuçları pozitif çıktı. Sonuçları pozitif olan futbolcular Ümraniye maçı kadrosundan çıkarıldı.

RH Bandırmaspor'da 20202021 futbol sezonunun ilk maçı olan Ümraniyespor deplasmanı için hazırlıklar tamamlanırken, bordobeyazlılar yarın oynanacak maç için İstanbul'a yola çıktı.

Bordobeyazlı kafilede maç öncesinde yaptırılan Covid19 testlerinde ise iki futbolcunun sonuçları pozitif çıktı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan COVID19 testlerimiz sonucunda iki futbolcumuzun testi pozitif çıktığı için Ümraniyespor maç kadrosuna alınmamıştır. COVID testi pozitif çıkan futbolcularımızın kritik bir durumu bulunmamakla birlikte karantina sürecini tamamladıktan sonra takımımıza tekrar katılacaktır" denildi.

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